日本經濟新聞社與東京電視台最新民調顯示，首相岸田文雄內閣的支持率為59%，是岸田內閣去年10月上台執政以來首度下降。民眾認為岸田內閣的當務之急是做好防疫工作。

日本經濟新聞報導說，最新民調顯示，岸田文雄內閣的支持率為59%，相較上一次於去年12月實施的民調少6個百分點。岸田內閣不支持率為30%，比上次民調多4個百分點。

民眾被問及認為岸田內閣應該優先處理的課題，回答「做好防疫工作」者占49%，比上次民調多11個百分點。這個回答是時隔3個月又居第一。其次是回答「景氣復甦」，占38%。

對於岸田內閣的防疫對策予以肯定者占55%，比去年12月民調結果的61%少了6個百分點。不予肯定者占36%，比上次民調結果高出3個百分點。岸田內閣上路以來，肯定岸田內閣防疫工作的民眾比例原本持續增高，但這次民調首度呈現下降的情形。

民眾被問到支持岸田內閣的理由時，以回答「人品值得信賴」者占37%，居最多。其次是回答「具安定感」者占26%。

民眾被問及不支持岸田內閣的理由，以「因為是以自由民主黨為主的內閣」者占37%，居最多。其次是回答「政府或政黨施政作為差」者占32%。

民調顯示，問及支持的政黨時，回答「自民黨」者占46%，比上個月多3個百分點。其次是回答「日本維新會」者占10%，比上個月少3個百分點。回答最大在野黨「立憲民主黨」者8%，比上次民調少2個百分點。無政黨傾向者占24%，比上次民調高出4個百分點。

這項民調於本月28日至30日之間針對日本全國18歲以上的男女實施，包含手機等在內的隨機撥號抽樣方法（Random Digit Dialing, RDD）電訪，獲得958件回答，回答率43.3%。（編輯：林治平）1110130