氣質女星趙英華當年頂著選美冠軍的光芒出道，無論是主持節目、拍戲都有不錯的成績，但她不眷戀演藝圈，22年前嫁給家境富裕的丈夫翁世璿（Kevin）便飛到加拿大定居，之後就鮮少有消息，直到近年開通社群帳號，終於能讓粉絲一睹偶像的風采。

趙英華小時候就開始學長笛與鋼琴，培養出好氣質，就讀文大音樂系時，她參與選美比賽奪冠，同年代表台北參加國際中華小姐競選；後來她進入演藝圈，主持過節目《五燈獎》、《紅色炸彈》、《星期天報報》、《真愛與真情》等，更因與謝祖武合作電視劇《台灣靈異事件》一炮而紅，她在劇中飾演開天眼的女警官王玉芳，知性、溫柔又穩重的形象留給觀眾深刻的印象。

趙英華和謝祖武合作電視劇《台灣靈異事件》獲得觀眾好評。（圖／中時資料照）

正當演藝事業有機會更上一層樓時，趙英華忽然捎來結婚的喜訊，2000年宣布嫁給翁世璿（Kevin），跟隨丈夫搬到溫哥華、上海和泰國，並生下兩個寶貝女兒Natalie、Kimberly，專心在家相夫教子，幾乎不再公開露面。

所幸科技日益發達，趙英華2019年創辦IG帳號，陸續分享自拍照和家庭生活，可以看到53歲的她保養得宜，無論臉蛋、氣質或身材都不輸年輕時，被很多網友留言稱讚，但她謙虛地笑認：「胖了好多呀！」

值得一提的是，趙英華的兩個女兒Natalie、Kimberly都繼承到美女基因，不但臉蛋標緻，還比媽媽高挑，母女三人站在一起宛如姐妹，畫面相當賞心悅目。