歌手姚貝娜有一雙明亮大眼與甜美臉蛋，當年她被相中獻唱《後宮甄嬛傳》片頭曲〈紅顏劫〉走紅，也曾加入《中國好聲音》曾為那英組人氣最高的學員。然而她2011年發現得到乳腺癌，之後癌症復發，2015年不幸病逝，享年33歲，而她生前指定要做器官捐贈，將眼角膜捐給了住在四川和深圳的兩位受捐者，近年有大陸節目近期循線找到了受捐者，一句感謝仍使姚貝娜的粉絲感傷淚崩。

姚貝娜1981年出生在湖北，父親姚峰是知名音樂作詞人，從小在音樂世家長大的姚貝娜自然也獲得薰陶，之後考進中國音樂學院聲樂歌劇系，畢業後先演音樂劇，2007年她首度登上央視的《春晚》，2010年二度登台，兩年後她因《後宮甄嬛傳》中配樂的御用歌手身分走紅，不僅參加《中國好聲音》，還獲邀為《冰雪奇緣》獻唱中國大陸華語主題曲〈隨它吧〉，星路扶搖直上，卻傳出噩耗。

姚貝娜眼角膜受捐者小董當年接受手術後受訪。（圖／翻攝自秒拍）

姚貝娜2011年一度傳出對抗乳腺癌成功，但3年後病情惡化，將歌唱視為生命的她，最後一則微博更發文說：「躺了將近一個月了，現在憋得我真想唱歌啊，肺部生病的感受真真兒是不好哇！希望自己快快好起來」，並要粉絲期待她「滿血復活」，沒想到2015年初她仍病逝，而她過世後選擇遺愛人間捐出眼角膜，但當時卻傳出有媒體買通醫師想偷拍太平間的照片，而該名傳被買通的姚姓醫師還曬出現場照跟疑似眼角膜的照片，引來網友砲轟：「是時候再討論一下手術時拍照是否合適了」、「你還是人嗎，別人都死了，你還想著出名」。

姚貝娜眼角膜受捐者小董近況曝光。（圖／翻攝自秒拍）

7年過去，當年的醫療糾紛結果不得而知，而《湖南衛視》最近製作節目《再次見到你》循線找到姚貝娜眼角膜的受捐者，是一名住在四川涼山化名董亮（小董）、現年23歲的男子，據知受捐當年他大學畢業，突然視覺越來越模糊，確診罹患雙眼圓錐角膜的罕見先天性疾病，消息突然，他也是動手術當天早上才知道有機會重見光明。

姚貝娜眼角膜受捐者小董收到姚父送的禮物感動說不出話。（圖／翻攝自秒拍）

而姚貝娜的父親姚峰當時受訪，表示不希望擴大報導，他們只是遵從女兒的遺願，讚愛女生前就是陽光女孩，而小董手術後便受訪表示：「謝謝姚貝娜姐姐，願他在天堂一切過去」，7年過去他的雙眼依舊光亮有神，《再次見到你》節目組更替姚峰帶了份禮物給小董，是姚貝娜過去獻唱〈把愛給你〉的單曲CD，令小董在鏡頭前感動的說不出話，表示還是能感覺到姚爸爸對女兒的想念之情，很感激姚爸、姚媽的大愛，會用鮮活的生命珍惜人生的幸福。引來其他網友回應：「貝娜精神永存！」、「謝謝善良的那個女孩」、「死亡不是終點，被遺忘才是。我們一直記得善良的妳」、「她在用另一種方式看著這個美好的世界」。