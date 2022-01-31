2021年全球籠罩在疫情之下仍補辦奧運、多對藝人爆出結婚喜訊與離婚紛爭，也有名人在這一年離世，讓疫情時代的網友仍有追不完的八卦。中時新聞網委託「大數軟體Infominer輿情系統」分析出2021年十大聲量最高的娛樂事件，一起回顧精采的一年。

●王力宏與李靚蕾離婚

王力宏在2021年12月15日於社群媒體上宣布離婚，與妻子李靚蕾結束8年的婚姻，引起外界議論紛紛，沒多久李靚蕾便在個人IG上寫下5000字的爆料信，公開王力宏的淫亂私生活，並透露自己長期遭到王家人歧視、言語暴力，使王力宏偶像形象全毀，事業也全面停擺，多日來幾乎天天上演宛如小說或是電視劇才會出現的犀利戲碼，震驚整個華人娛樂圈。

●江宏傑與福原愛離婚

他們曾是台、日桌球界的恩愛CP，2018年時也曾登上實境秀節目《幸福三重奏》大秀甜蜜婚姻，但沒想到去年傳出婚變後，福原愛就在橫濱被拍到與高帥人夫約會，雖事後福原愛否認兩人熱戀，但沒多久她就與江宏傑宣布離婚；男方的前妻近日接受採訪時，也透露兩人離婚是因為福原愛，讓不少網友相當震驚。

●鄭家純（雞排妹）指控遭翁立友性騷擾

鄭家純於2020年年初爆料自己主持尾牙時，遭該公司老闆言語騷擾，並被演出的男歌手吃豆腐，之後甚至直接點名該名男歌手就是翁立友，讓他形象嚴重受損，也引起網友議論紛紛。

●大S與汪小菲離婚

汪小菲去年6月份在微博上開砲痛罵台灣政府疫苗配給不足，以及各種繁瑣的防疫措施等敏感話題，讓大S（徐熙媛）相當憤怒並向媒體透露「已經在辦離婚」，之後雖然有不少消息傳出大S只是在講氣話，但11月大S便發出離婚聲明證實兩人已經結束10年婚姻，隨後汪小菲就被爆出「婚內出軌」25歲女星張穎穎，再度引發關注。

● YouTuber小玉後製變臉性愛影片

YouTuber小玉（朱玉宸）利用網路換臉技術，將網路上的知名人物，包含蕾拉、白癡公主、鄭家純、奎丁、高嘉瑜等人的頭像移花接木成性愛影片，並販賣影片牟取暴利，造成多位公眾人物受害，引起網友撻伐。

●吳亦凡性醜聞

加拿大籍華人歌手吳亦凡，先前遭到網紅都美竹爆料，自己在17歲首次與吳亦凡見面時，就遭他強行灌酒、失去意識，最後強暴得逞，之後還發現吳亦凡用類似的手法強姦多位未成年少女，讓她忍不住公開，雖吳亦凡立即透過律師發函否認，但沒多久就遭到警方逮捕確認犯刑。

●新垣結衣與星野源結婚

日本「國民老婆」新垣結衣與歌手星野源曾在爆紅日劇《月薪嬌妻》中飾演夫妻，因而傳出假戲真做的消息，但兩人的緋聞傳了很久都沒有下文，直到2021年5月突然宣布登記結婚，讓眾人跌破眼鏡。

●邱澤與許瑋甯結婚

邱澤和許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》而結緣，隨後也不斷傳出兩人假戲真做的緋聞，沒想到2021年底，兩人便拋出震撼彈宣布登記結婚，讓粉絲們欣喜若狂。

●龍劭華過世

68歲資深演員、金鐘視帝龍劭華縱橫演藝圈42年，2019年曾以大愛電視劇《菜頭粳的滋味》一舉獲得第54屆金鐘獎的最佳戲劇節目男主角獎；在電影《孤味》的演出也令總統蔡英文和許多網友印象深刻。沒想到他卻在2021年9月於飯店中昏倒過世，讓網友們感到相當惋惜。

●吳孟達過世

在香港影壇有「金牌配角」之稱的吳孟達，因罹患肝癌於2021年2月病逝，享壽70歲。吳孟達生前曾演出多部周星馳電影，帶給台灣人滿滿的歡樂及回憶，他的離世也讓粉絲們相當不捨。