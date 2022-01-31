今年最受矚目的好萊塢電影，非漫威、索尼聯手製作的《蜘蛛人：無家日》莫屬，一上映就注定了成為年度賣座王的結局，片中最讓影迷驚喜的，莫過於三代蜘蛛人集結，超猛力回憶殺逼得粉絲在屏幕前淚光閃閃，也好奇前兩任蜘蛛人這些年過得如何，事實上「二代」安德魯加菲爾德(Andrew Garfield)持續拍著電影新作，但「初代」陶比麥奎爾(Tobey Maguire)卻是婚後就逐漸淡出了影壇，距這次回鍋當蜘蛛人，已經4年沒拍戲，不過私下生活得很是充實。

由陶比麥奎爾演出的第一代《蜘蛛人》上映至今，已經快20個年頭過去，如今被拿來開玩笑的「背傷梗」，其實是陶比為了他3集蜘蛛人服役的代價，現在他已經46歲，在卸任「蜘蛛人」身分的同一年結了婚，如今是擁有2個孩子的爸，還是個不折不扣的女兒傻瓜，私下經常被拍到他帶著孩子們出門，女兒露比都14歲了，上街時陶比還把她揹在背上邊走邊聊，還曾揪好友李奧納多一起去看女兒的學校公演，被網友戲稱是校園史上最大咖觀眾。

回顧陶比的演藝發展，可以發現有個明確的分水嶺，就是他結婚後，演藝工作幾乎成了副業，16歲就入行的他，曾演出李安的《冰風暴》、《與魔鬼共騎》，之後接演《蜘蛛人》大暴紅，演好演滿3集，當時已經是好萊塢一線紅星，照理接下來陶比應當繼續成為各大電影中的主角，但卻不是這樣發展的。

陶比卸任蜘蛛人後，與環球影業千金珍妮佛梅耶結婚，成了豪門夫。(圖／達志提供)

陶比在2003年拍攝《奔騰年代》時，與名珠寶設計師珍妮佛梅耶(Jennifer Meyer)相識相戀，珍妮佛來頭可不小，她是環球影業總裁榮恩梅耶(Ron Meyer)的掌上明珠，兩人交往3年宣布訂婚，陶比在完成《蜘蛛人3》拍攝後，同年9月跟珍妮佛在夏威夷舉辦海島婚，正式成為「豪門夫」，而他的心思逐漸從工作轉到家庭，跟老婆生了一雙子女，陶比大概2年才拍一部片，有的時候還是配角，在2017年為動畫片《寶貝老闆》擔任配音後，陶比乾脆不演戲了，事實上早退居幕後，長達7年時間。

但陶比並非「靠妻族」，他除了演藝工作，還跟小班一樣，是演藝圈知名賭神，非常擅長打撲克牌，是職業等級，他在2005年、2006年和2007年打進世界撲克大賽主要錦標賽，體育台還有轉播，光靠牌技就能致富，而在潔西卡雀斯坦主演的《決勝女王》中，提到那個技術極佳、人人都想跟他玩一把的「X玩家」，說的就是陶比麥奎爾。

但陶比的婚姻路，可沒這麼風光，曾經甜蜜的夫妻倆，在2016年聯合發表聲明，表示經深思熟慮後兩人決定分手，但會繼續共同撫養孩子，直到2020年陶比與珍妮佛才終於完成離婚手續，依舊友好，陶比仍然花大把時間陪伴孩子，並在2018年與年僅18歲的辣模塔提安娜(Tatiana Dieteman)交往至今，女方比他小了整整27歲。