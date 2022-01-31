國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

國民黨台中市議員羅廷瑋。（圖／取自羅廷瑋臉書）

農曆春節政治人物紛紛曬出春聯照應景，其中國民黨台中市議員羅廷瑋大秀自己的多款春聯照，包括與前總統馬英九、周美青伉儷的春聯合照，以及自己單獨推出的多款春聯小物，引起不少關注，主因是羅廷瑋擁有俊美的外型獲大批網友盛讚，不少人更驚呼其顏值不僅不輸同黨立委蔣萬安，甚至「大勝韓國花美男」。

羅廷瑋特別在臉書發文，刊出與自己推出的虎年春聯合照，強調這款「小羅特製春聯」不但免費贈送，今年他們更特別設計了兩種版本，有「書法揮毫版」、「虎年插畫版」，因數量有限每人限領2張。

此外，羅廷瑋也加碼刊出，他與前總統馬英九、周美青伉儷春聯的合影。照片中他身穿米色毛衣與淺藍色刷破牛仔褲，雙手高舉春聯露出自信的微笑，展現時髦的衣品與年輕的氣象。

羅廷瑋的春聯系列照獲得不少稱讚，網友紛紛回應：「大勝韓國花美男」、「小鮮肉耶！」「超級帥氣」、「藍營原來帥哥那麼多」、「國民黨春聯照第一帥」、「帥度不輸蔣萬安」、「比一大票綠民代帥」、「顏值很高喔！讚」、「照片很可愛耶」、「羅議員好年輕喔」、「國民黨需要更多這樣的年輕人」、「我想要你的簽名照」。