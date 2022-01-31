民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，傳出為避免福島五縣市食品引發恐慌，研擬以「福食」取代「核食」。對此，民眾黨立委邱臣遠呼籲政府回歸食品管理跟科學證據論述，不要玩文字遊戲。而中廣董事長趙少康的小編曾發文砲轟，民進黨截至目前為止已經創造了多個經典名詞，《中時新聞網》列出其中四個令大家最印象深刻的名詞，讓大家回顧。

一， 萊豬、美豬：反萊豬公投主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精(萊克多巴胺等乙型受體素)豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」但是綠營所發的圖卡竟將反萊豬變成反美豬，引發在野批評。

二，消費券、五倍券：因應疫情影響，行政院發繼三倍券後推出「振興五倍券」，且為全民免費領券，但曾引發外界質疑與馬政府時期的消費券雷同。

三， 蓋牌、校正回歸： 中央疫情指揮中心去年五月以「校正回歸」方式把確診案例往前幾天增補，引起輿論譁然。

四，核食、福食：民進黨政府研擬日本福島核災食品解禁，傳出為避免福島五縣市食品引發恐慌，研擬以「福食」取代「核食」。

關於民進黨的這些新詞，網友在相關新聞底下亦留言表示看法，有人說，「民進黨最會玩文字遊戲了」、「故事雖好笑 偏偏老綠民就吃這一套」、「福食…又是建康食品嗎？」