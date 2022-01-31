「數學老師」往往給人嚴肅、中規中矩的印象，上起課來也讓人似懂非懂，只想趕快下課，但過去曾有網友分享一張長腿正妹照，讓網民暴動狂喊：「不想下課」；這位正妹老師名叫謝雪兒，她的另一個身分是「魔術師」，曾在街頭與世大運選手玩「接吻魔術」，不只把嘴裡咬的撲克牌花色調換，也把所有體驗過這個辣魔術的人的心給偷走了。

謝雪兒不吝惜分享好身材辣照，日前她就曾PO出刺激的紅色泳裝照，畫面中她向前倚靠在遊船的欄杆旁，身前是藍天、白雲與湛藍的海面，而她則穿上反差極大的紅色比基尼，搭配身上的白晰膚色與天上雲朵，整個畫面宛然就是紅白藍協奏曲，展現像法國國旗般浪漫的氛圍。

而在去(2021)年11月下旬，正是要告別秋天迎向冬天的時節，謝雪兒則穿上火辣的紅色泳裝，兩條帶子繞過後頸往下連結胸前春光，藏不住的UU好身材完美展露；她將頭髮綁成不見後髮尾的純瀏海樣式，臉上掛著超大圓角梯形太陽眼鏡，但依然能看出她姣好的顏值展現，只有上半身仍是青春無敵滿點的呈現。

2017年世大運比賽期間各國選手齊聚台北，曾有許多民眾展現熱情進行「國民外交」，謝雪兒則選擇在街頭與各國選手們玩「接吻魔術」，讓他們臉紅心跳對台灣留下深刻印象。她先拿出一張撲克牌，要求對方在牌上簽名，再請他將牌折起放進嘴裡咬著，謝雪兒也同樣照作，這時她湊上前「獻吻」，奇妙的是，再將彼此撲克牌打開，卻發現牌就這樣對調了，選手們面露驚訝嘖嘖稱奇。

（影片來源取自《中天新聞》若有移除請見諒）

謝雪兒最初是PO出3張她在課堂上教數學的側拍照，還寫下「即使下大雨也要乖乖來上雪兒老師的課唷！」，就引來讓許多網友留言說：「教室還有位置？」、「雪兒老師會不會太辣了！」、「會認真上課」、「不會蹺課」，甚至說為了她也不畢業了，還因此上過綜藝節目當「國光女郎」。