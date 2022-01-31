根據歐洲自行車產業協會、及歐洲自行車聯盟等研調機構預測，二○三○年歐洲自行車與電動輔助自行車銷量將成長到三千萬台，歐洲多個國家近年在二輪市場政策和發展十分積極，法國巴黎最新投資了一項計畫，投入二．五億歐元，相當於七九億台幣廣設自行車道，要讓巴黎二○二六年前成為「完全可騎乘自行車的城市」、德國柏林有一半以上的主要道路都有自行車專用道、疫情嚴重的英國，大手筆投入約七五○億台幣擴大自行車道與公車專用道，成為大眾避免群聚的最佳通勤方案，除了環保考量之外，也能兼具社交距離的特性。會讓歐洲人愛上騎電動自行車的原因，補貼也是主要的推手，各大城市祭出購車、換車、甚至學車補助，其中義大利政府最大方，民眾購買新自行車僅需負擔三成，七成能獲得政府補貼。歐洲超前部署低碳交通，對台灣廠來說是個大利多，因為台灣自行車品牌在歐洲市占超過六十％，銷往歐洲的三千萬台自行車中，意味著將有一八○○萬台，全來自於台灣。

業者陸續建置歐洲產線

台灣發展自行車產業逾六十年，電動自行車的盛行，則讓自行車業者在疫情中有了新商機，業者瞄準歐洲自行車高成長及就近市場勢在必行，包括巨大、美利達、愛地雅、日馳，均赴歐洲投資擴建廠房或設立歐洲營運據點，從設計、零件、組裝、銷售、維修等，拉出一條長紅的產業鏈。

巨大看好歐洲龐大商機，近年預計分三期打造匈牙利新廠，最大年產能規模可達一百萬台，以品牌捷安特聞名的巨大集團在歐洲經營超過三十年，營運和製造中心原本設在荷蘭，甚至砸重金設置歐洲物流中心，將高品質製造、物流、倉儲、售後服務暨維修中心的角色集於一身，位於匈牙利北部的廠房是在歐洲的第二個生產據點，其中含電動自行車組裝生產線，第一期新廠已於二一年七月量產，年產能上看三十萬台。美利達則以Merida、Specialized雙品牌還有德國的高階登山車品牌Centurion，在歐洲走出自己的一片天空，由於美利達認為德國是最具有潛力的歐洲市場，在德國設有研發中心，結合台灣代工廠的充分配合，同時身兼品牌與代工，有研發與製造能力，為布局短鏈供應，美利達已經投資將德國廠改建為電動自行車組裝廠，就近供應德國市場需求，第一階段擴廠，最大年組裝規模可達九萬台，公司並表示，已為第二期擴廠開始預做準備，未來將可能把電動自行車營收占比拉升至六成。台灣第三大自行車廠愛地雅選擇在工資相對較便宜的波蘭設工廠，波蘭廠主要供應東歐地區的客戶，除了擁有地緣之利及與客戶的緊密合作關係外，其關稅優勢更促使愛地雅波蘭廠的發展更加閃耀。

桂盟購地、擴建倉庫

自行車零件廠部分，全球產值自二○一四年以五一八億元首度超越自行車整車產業，台灣電動自行車出口產值也在近兩年來到高點，尤其單車大國荷蘭成為台灣自行車零件出口最多的國家，自行車鏈條廠桂盟在歐洲的ＡＭ鏈條市場占公司ＡＭ收入約八～九成，為了縮短產品交期，已在歐洲新購土地，方便進一步擴建倉庫，持續發揮就地服務的優勢；自行車零件廠日馳十多年前就布局歐洲市場，收購英國內變速器廠Sturmey Archer，公司成功晉級全球前二大變速器系統製造商，由於近年在銷歐占比持續提升，日馳去年十一月經董事會決議已成立荷蘭轉投資事業，將分期投入六百萬歐元，強化歐洲營運據點的布局。（全文未完）

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