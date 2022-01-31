COVID-19大流行邁入第3年，就連台灣也難逃變種病毒的魔掌，大家都「防疫防到累了」！不過，全球有一例外，那就是1月27日起將取消所有防疫措施的英國，連口罩都不用再戴，這並是繼去（2021）年7月「自由日」全面解封後，該國決定再次與病毒共存。

從Delta到Omicron，英國為什麼敢這麼做？

接種率領先全球，Delta解封沒有大爆發

時間拉回2021年7月，當時英國疫情嚴峻，「大解封」的瘋狂舉動引來全球謾罵，各國超過四千名醫學專家，更在權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）上連署，呼籲英國撤回解封決定。然而，原以為會迎來「大爆發」的英國，確診數在7月中旬一度攀上約6萬人的高峰後，隨後下降，跌破眾人眼鏡。

美國國家廣播公司（NBC）報導，高接種率讓英國有解封的本錢。該國是全球疫苗接種運動最成功的國家之一，截至去年8月初，已經有超過88％成人接種第一劑、73％則完全接種；相比之下，美國進展較不順利，這兩個比例分別為70％和60％，且國內差距兩極化，南方州的接種意願低落，因此出現英國人在狂歡、美國人卻還在跟Delta奮戰的兩樣情。

2021年1月，英國的高峰期可達單日8萬人確診、1300人死亡，不過7月的高峰就下降到單日6萬新病例、且不超過78人死亡，除了有效降低死亡、重症，住院人數不會嚴重壓縮醫療資源；個人的社交行為，也沒有因為解封，馬上就恢復到疫前狀態。例如：疫情前，英國民眾每日平均與他人接觸10次，但即便是自由日後，仍不超過4次，遏止了病毒傳染。

另外，Delta疫情急速升溫的一大原因，恐怕得歸咎於2020歐洲國家盃足球賽，因為英國睽違半世紀踢進決賽，讓全國都瘋狂了。7月10日決賽日當天，萬人湧入觀賽，忘情吶喊高歌，釀出疫情新高點。外媒推測，歐國盃結束、確診接觸者自我隔離、或是好天氣讓民眾多待在室外...等，都可能是確診數下滑的潛在因素。

在青少年方面，與西方他國相比，英國原本對年輕人疫苗副作用抱有極大擔憂，不過為了迎戰9月學童開學，且專家在《刺胳針》連署中也提到，18歲以下未接種年輕人將嚴重曝險，種種疑慮終於讓政府點頭，在8月開放接種年齡下降至12歲到17歲，但仍比美、法等國慢了好幾個月。

97％英國人已有抗體，把Omicron當「地方流行病」

然而，疫苗並非萬能，保護力並會隨時間減弱。進入秋冬後，COVID-19疫情在英國的流行率又在10月創下新高，單日新增確診超過4萬人。接著，最新病毒Omicron旋即成為英國主流病毒株，確診數單日飆破20萬，首相強生（Boris Johnson）在12月啟動秋冬防疫「B計畫」，要求民眾在家工作、公共場所戴上口罩等。

同時，疫苗加強計畫正如火如荼展開。接種對象一路從有年齡限制，擴大到「所有成人」，自1月17日開始，再降至16歲青少年。政府發言人說：「B計畫目的是減慢Omicron病毒傳播，同時爭取更多第三劑接種。」根據「數據看世界」（Our World in Data）網站，英國加強劑的劑次人口比已達約53.7（劑／每百人），比以色列高。

英國國家統計局數據顯示，藉由疫苗與先前感染獲得免疫力，高達97％英國人已經產生抗體，《BBC》指出，症狀變更輕微、死亡人數大幅下降，絕對是好事。此外，12月、1月，英國民眾每日平均與他人接觸少於3次，公共行為可能也幫疫情降了溫。

政府表示，疫苗大規模施打的成效開始發酵，儘管確診數仍高，但過去一週每日新增案例減少了38.9％，住院人數也開始下降，Omicron傳播力雖高，但病症較不嚴重，這讓政府認為疫情已觸頂，決定用流感方式應對COVID-19。

不過，英國二次大解封是否真的賭對了？Omicron仍會帶來腦霧等長期新冠後遺症，又難保新變種病毒不會再現身，疫情仍然存有巨大的不確定性。強生敦促人們在近期保持謹慎：「大流行尚未結束」。