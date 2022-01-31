除夕夜除了團圓、壓歲錢、貼春聯等習俗，也是一個聚福求財的好日子。運勢命理網站「旺好運」分享5個開運密法，把握除夕試試看，可以幫自己招來好運，並且讓自身的財運發旺。

▍1.陽氣開運法

吃年夜飯之前，準備兩個火爐，第一個火爐可以擺放在進入家門前的地方，裡面可以放置淨粉以及淨符，家人們可以在進門前都須先跨過火爐，也可以來回繞36次或是108次將身上的霉氣去除。另一個火爐則是擺放在家中，這火爐可以放在家中客廳或房子中央，讓火爐發熱後，將熱氣轉換成有能量的陽氣，可以消除屋內雜氣及穢氣，室內中若有不乾淨的物體，可以藉由這樣的清理方式獲得轉換，不但可以提升個人氣場，也可以讓家運更順遂。

▍2.團圓飯開運法

圍爐團聚人丁旺，在年夜飯的時候，全家團圓四方匯聚，是興旺的好兆頭，所謂「丁旺則財興」，圍爐飯桌上的桌菜滿盈，也象徵人們將財富還有人氣團團圍住，圍爐開飯一定要由長者先下筷，每夾一道菜，家人可以說一句吉祥話，例如魚肉就說年年有餘、烤年糕就說步步高升、吃火鍋就說財源滾滾等。

▍3.紅包開運法

除夕夜拿到的紅包千萬不要抽出錢來，可以把紅包袋集中，放在枕頭下，睡覺可以祈福、求財。另外也可以準備1680元，放入紅包袋中，在除夕當天晚上子時放在進出的大門口下方，用地毯遮住，怕忘記的話，也可以提早放，凌晨0時過後到新春第一天出門，就能夠「新春出門一路發」。

若是之後到其他人家拜年才拿到的紅包，在任何「開運農民曆」的最佳吉時，將紅包袋放在地毯下方，初四接神，初五迎財神時，都能夠「開門接神一路發」，「迎接財神一路發」，讓自己擁有更好的財運。直到正月十五日「上元節」，民俗上這天是天官賜福的日子，也是民間祈福的好日子，再將錢幣收起來，當成新一年度的「招財錢母」隨身攜帶，就能提升一整年的財運。

▍4.印章開運法

在除夕當天，把自己常用的印章，用紅色的絨布袋子包起來，放在家中或客廳西方的櫃子中，這是財不露白的好方法，印章要放到初五財神生日，再拿出來用。如此的做法可以讓你在新的一年裡，不因小人陷害而導致破財。

▍5.泡澡招桃花

除夕夜當天晚上9點至11點洗澡，準備七片艾草、七株芙蓉、七片榕樹葉、36顆長糯米、36搓粗鹽，先用熱水將上述的物品淋上後，再加入冷水調和至適當溫度來泡澡，一直到身體出汗為止，這方法是洗淨過去一年的壞運氣，迎接好運，對於招桃花與人緣有很不錯的幫助。

若需要正緣者，可以準備12朵玫瑰花瓣，乾燥花亦可，以及3朵粉色香水百合、3朵黃色香水百合、36顆圓糯米、36搓粗鹽，放在水裡泡澡直到出汗為止，可以招到正緣的好對象。

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