正妹等紅燈拿手機遭檢舉 網猛盯「失蹤下半身」：壞榜樣要多看（取自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

40秒影片網友看了40分鐘！1名女騎士等紅燈時滑手機被前方行車紀錄器拍下，但網友卻只見她寒冷天穿厚外套「露出細長美腿」，前方騎士還往前騎一點，為網友「喬角度」拍下女騎士全身，網友笑說「車主一生平安」、「滑手機真的太誇張了，讓我來回播十次」、「果然是優質頻道」。

YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」日前公開1段影片，影片視角是1名機車騎士的後方行車紀錄器，騎士當時左後方騎來1名女騎士，女騎士身穿短褲露出纖長美腿，等紅燈時卻拿出外套口袋裡的手機約使用10秒，之後該騎士還再往前騎一段距離，讓「視角更好一點」，女騎士全身也因此被拍下。

女騎士等紅燈時滑手機被前方行車紀錄器拍下，但網友卻只見她寒冷天穿厚外套「露出細長美腿」，前方騎士還往前騎一點，為網友「喬角度」拍下女騎士全身。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout地圖型行車影像分享平台」）

YouTube影片笑稱「拿手機出來滑不好呦（保證2022最優質腿腿）」，不少網友笑說該騎士是「專業攝影師」，還懂得移動鏡頭讓畫面更美好，「車主一生平安」、「感謝原po大恩大德，一生平安，這種腿腿的片才能帶來和平」、「車主新年打牌每把都自摸，自己看完的同時，還不忘把鏡頭往前」、「感謝車主貢獻腿腿畫面 新年愉快，行車平安」。

也有網友留言，「小編要不顧酸民反對，堅決抵制這種騎車滑手機，有美腿的才可以放」、「等紅燈滑手機真的太誇張了，讓我再回播十次」、「真是壞榜樣，謝謝原po上傳提醒大家」、「第一次看到那麼久的行車紀錄器，看了40分鐘」、「果然是優質頻道」、「我現在知道為何大家都要裝後視鏡頭，還微上仰角度」、「看來頻道主已經掌握流量密碼了」。