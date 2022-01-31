在綠能當道、電動車群雄爭霸的嶄新時代，「得電池者得天下」一句話道盡了電動車的心臟---電池，在這場能源革命以及市佔版圖爭奪中所扮演的關鍵角色。而對於台灣電動二輪有別於國際市場、以換電主流的商業模式來說，屬基礎建設的換電網絡在數量上與覆蓋率能否滿足消費市場期待，則更是決定電動車加速普及重要關鍵。

國內機車龍頭大廠光陽KYMCO去年展開Ionex 3.0攻略，策動Ionex家族四款白牌電動機車陸續到位，並在不到一年時間內，以超高效率完成全台1,000座換電站建置，讓Ionex車能網不僅遍佈都會城鄉、插旗公路最高海拔，急速擴張的服務網絡觸角，甚至到達小琉球等離島偏鄉！日前，光陽KYMCO董事長柯勝峯在Ionex換電站前進花蓮的發佈會上表示，加速佈局中的Ionex換電站，將在今年很快地突破2000站，挹注大力資源打造更綿密的換電網絡，為的就是要消除里程焦慮、讓消費者隨處可換，最終目的，就是讓電動機車真正走入民眾的生活日常，這才能符合光陽KYMCO不斷強調「最得我心」的願景理念。

然而即便光陽KYMCO祭出「三維佈局」與「跳島戰術」，讓Ionex換電站遍及大街小巷，為車主帶來最便利的能源服務，但起起落落的新冠疫情，仍對民眾的生活各方造成極大攪擾，有人甚至對前往換電站換電（實體接觸）都存有顧慮。這時，光陽KYMCO手上還握有一張王牌，那就是於去年啟動、業界前所未有的「尊榮換電」服務。

「尊榮換電」本身是建立在電池交換網絡上另一項更便利的創新產物，光陽KYMCO以這項創舉，為換電模式帶來更可能與多元化發展。（圖片提供/中時新聞網）

光陽KYMCO董事長柯勝峯曾強調，「我們本來就不覺得所有消費者都適合尊榮換電。」消費者可以把它看作是電池交換模式基礎下再優化的服務，讓整個Ionex換電服務更完整，「最得我心」理念也才能真正落實。

回顧當初光陽KYMCO推動「尊榮換電」之際，一度引來市場高度熱議、網路上掀起正反兩極的意見攻防。然而不到半年時間，在一份針對「尊榮換電」服務的民調顯示，關於這項創新服務的正面評價高過於負評，其中，在社群討論中「尊榮換電」更以方便性、創意性以及電池品質穩定度等方面，獲得最多正面評價，不少嚐鮮車主衝著免費體驗，透過手機APP輕鬆享受「專人換電」後，對這項服務的便利與貼心大讚不已，良好的口碑效應，讓原訂於去年底結束的服務，延長至今年，光陽甚至表示，若是市場反應不錯的話，夜間執行的「尊榮換電」服務甚至可延展至白天。

加緊佈局中的Ionex換電站將在今年突破2000站，立基在此強大基礎下的「尊榮換電」不僅只是創舉，亦將為換電模式帶來更大可能性與多元化發展。

如此的創新服務，有人看是貼心，自然也有人當它是噱頭。但對於許多女性、年長者或者時間上不允許的人來說，「尊榮換電」卻恰好切中他們心中渴望的能源補充的方式。其實，「尊榮換電」本身可說是建立在Ionex強大電池交換網絡上另一項更便利的創新產物，當持續建構中的換電站目標要做好做滿，為消費者想更多的光陽KYMCO，則企圖以這項創舉，為換電模式帶來更大的可能與多元化發展。就好比這些年因疫情延燒而更加蓬勃發展的「外送」服務，原本還只是前景不明的新經濟，但如今滿街跑的外送車，早已說明一切。

光陽KYMCO董事長柯勝峯之前曾強調，「我們本來就不覺得所有消費者都適合尊榮換電。」消費者可以把它看作是電池交換模式基礎下再優化的服務，也因著光陽的“想太多”，讓整個Ionex換電服務更趨完整，柯董一再強調的「最得我心」理念也才能真正落實。