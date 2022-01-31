台股牛年已經封關，接下來要等到2月7日開工日才會重新開盤，回顧過去一整年台股表現，台股牛年上漲1872點，平均每位投資人賺進約55.83萬，然而並非每位投資人都能在股市賺錢，甚至有許多人買股老是踩雷，財經作家阿格力就建議可以從類股指數、週轉率及本益比河流圖三方面著手，避免挑到地雷股。

新的一年該怎麼選股才能閃過地雷股，阿格力在理財節目《Today財知道》節目上先提到類股指數與籌碼面的重要性，「類股指數告訴你整個產業目前的狀態，如果整個類股指數走空頭，就算個股的基本面再好，除非是想要長線投資，不然不要貿然進場做短線。」

阿格力以航運三雄長榮、萬海及陽明為例，去年7月股價出現反轉下跌時，大戶數量全都一起下滑，「股市除了產業面外，籌碼面也很重要，因此買一支股票時，要把它的同學一起拉出來看，如果籌碼都有同步向下的趨勢時，我覺得還是不要介入比較好。」

除了類股指數外，週轉率也是一項重點，阿格力點出週轉率3成是很重要的標準，「看到股價大漲，但出現黑K，對照週轉率又非常高的情況下，這時候就可以考慮停損，或者不要去追價。」

阿格力以大成鋼為例，去年6月底大成鋼一波大漲，週轉率都達到25%左右，對比過去20%以下的週轉率有所差距，且後來連續出現4、5根黑K棒，「這代表很多人腳底抹油了，持有這種公司的人，當時應該要果斷出場，被套牢也要即時停損，才不會讓損失擴大。」

不僅如此，阿格力建議，本益比河流圖也是值得參考的指標，「有一些公司是比較沒有題材性，但基本面很好，這一類很適合從本益比河流圖去觀察，代表市場上大家願意給予這檔股票的行情。」

阿格力以日月光投控為例，「日月光過去兩年的本益比落在11到15倍，可以看到只要本益比碰到15倍，你如果進場去追價很容易發生短套，反觀現在本益比大概只有10倍左右，這個時間點就是相對不會踩雷的時刻。」