農曆春節期間，許多民眾會購買刮刮樂碰碰運氣，希望能夠領完年終獎金後再領一筆。有家裡開彩券行的網友透露刮刮樂的中獎秘訣，保證新年快樂。底下網友看了皆大推中肯又實用，「就是這麼簡單」、「真心有感」。

1名網友在Dcard發文，指家裡開彩券行，自己也在家幫忙了10幾年，這次新年分享「刮刮樂的一個重大秘密，保證讓你新年大快樂」。

豈料話鋒一轉，原PO說祕密就是沒有幸運號碼，並多次強調真的沒有；他表示很多客人挑了半天什麼幸運號碼，最後還不是沒中獎，這麼多年過去還是不信邪，「真的不用看很久哪張會中，真的看得出來，我就自己先買啦，都是運氣」。

貼文一出後，引來近8千人按讚，上百名網友回應，「同感，真的不是選很久就會中」、「中肯」、「就機率問題啊」、「真的，有些人每張都要親自選號碼，真的會等到瘋掉」、「真心有感」、「真的，會中就會中」、「好中肯」。

還意外釣出同為彩券行店員的網友回應，「我跟你一樣，這幾天很忙，遇到一堆意志堅定的客人，桌面上沒有他要的號碼，就叫我們拿新的一本給他選」、「這幾天在彩卷行上班，真的每天覺得客人像失速列車那些喪屍一樣可怕」、「還以為這篇是我發的呢」、「我也在彩卷行打工，刮刮樂真的是靠運氣啦，別再挑號了」。