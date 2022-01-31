今天是牛年的最後一天，迎接虎牛新年新氣象，通靈大師江嘉葉特地詳細分析12生肖的一整年運勢，並提供各生肖的吉祥物、提升財運及補運的建議；江嘉葉表示屬兔之人在將來一年屬財多身弱之運勢，雖在職場會頗有利，但須防身體多病，而肖龍者切忌想賺投機之財，較易有盜賊或官災的災禍，肖蛇者今年則有吉星天德，但必須慎防小人。

《兔》

吉星：紅鸞，三合，六合

凶星：病符，亡神

本年有紅鸞星照，財喜臨門，今年有把資金頻繁運作之象，對事業職場有利的一年，企業家會加碼，一般者會有好收成。但有病符加臨，須防身體多病，屬財多身弱之運勢，同時因有紅鸞星照臨，要防桃色破壞家庭，出門易遭盜賊扒手、血光之災，開車宜小心，凡事謹慎提防，處事謹慎忍耐，自然可保安泰，病符星之年，不宜探病也不宜吃喪家食物，更不要管他人閒事，免惹禍事。

吉祥物：

屬兔人性格溫和有禮，善良有耐心，不喜與人爭辯，對家庭、工作有責任感，文靜善良，出汙泥而不染的荷花是他們的生肖花。

提升財運：

屬兔人生性保守謹慎，不擅投資理財，可養一些提升財運的植物，如萬年青、吸財樹等，可佩戴文殊菩薩守護神或黃水晶等。

補運法事：

宜於本年正月十五日前，到宮廟祭病符、亡神，點光明燈。

《龍》

吉星：驛馬

凶星：天狗，吊客

驛馬星動，龍爭虎鬥，遠離他鄉求財亨通，可得遠方財錄，可做遠方的投資事業，但較辛苦勞碌，切忌想賺投機之財，易有大破之象，有兇神天狗、吊客臨宮，須謹慎防小人暗害，較易有盜賊或官災的災禍，另須防破財損傷，開車要小心，恐有外傷血光之難，天狗、吊客二星，不宜探病送喪，宜行善道，可逢凶化吉，免意外之愁也。

吉祥物：

自古以來，華夏世界以龍為尊，歷代君王皆以「真龍天子」自居，展現自己絕對的優勢。屬龍人坦率熱情，積極向上，做事果敢，奇特艷麗的龍吐珠是他們的守護花。

財運提升：

屬龍人財運旺，就怕身邊有小人作祟，從中妨礙他們賺錢道路，宜配戴普賢菩薩守護神，可助行好運，解厄運，或配戴水形項鍊墜子(不規則形)來開運，或配戴八眼招財祈福鴻運天珠。

補運法事：

宜於本年正月十五前，到宮廟祭天狗、吊客，點光明燈，以保平安、錢財之順利。

《蛇》

吉星：天德，福德，天喜

凶星：卷舌

屬蛇人今年有吉星天德、福德、天喜拱照，屬於吉慶之兆，家中生百福，戶外納千祥，事事順利，財祿臨門，名利雙收，惜卷舌星到臨，必須慎防小人，避免小人親近，避免一些不必要的口角爭吵，若有一些較煩之事，無法解決的狀況下，宜每月初一、十五日，早晚叩拜福德正神，可保吉祥。

吉祥物：

屬蛇人大多聰慧靈敏，做事謹慎，目標明確，比較具有神秘感，比較多情，清雅高貴的蘭花是他們的守護花。

提升財運：

屬蛇人大多優柔寡斷，小心謹慎，疑心較重，容易錯失良機，可養植一些堅韌、增強運勢的植物，如常春藤、仙人掌花，亦可配戴普賢菩薩守護神護佑，或六眼招財祈福鴻運天珠，或火形(三角形)項鍊。

補運法事：

宜於本年每月初一、十五日，叩拜福德正神(土地公)，或到宮廟點元神光明燈，可保平安。

★民俗說法，僅供參考。