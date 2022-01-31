人氣YouTuber白癡公主以不按牌理出牌的風格深受網友喜愛，她頻道內容相當多元，從配音、知識型「癡驚大發現」、展現廚藝「小資少女不專業自理餐時間」，或者是輕鬆「痴痴の日常」都有，白癡公主近期更是「知識魂」爆發，邀請多位醫師針對偏頭痛、青光眼、痔瘡、整形等議題討論，白癡公主和醫生正經討論之餘，還不時調皮開玩笑，讓影片增添不少笑果。

白癡公主雖然以無厘頭、怪怪美少女的風格闖出知名度，不過私下的她喜歡吸收各種知識、看訪問節目，由於醫學和每個人息息相關，白癡公主也很常上網找資料，但她卻發現，網路資訊多為偏方和不正確訊息，讓她決定把正確的醫學觀念傳達給大家，便促成「癡驚大發現」單元的誕生。通常白癡公主訂好主題後，會先把自己和網友的疑問列出來，和醫生溝通、篩選問題後才會正式拍攝，而影片剪好後，她也會和醫生重複確認，正確無誤才會上片。

免驚！你的生死可由你自己決定？#癡驚大發現｜白癡公主

白癡公主也因為拍「癡驚大發現」單元，讓她了解《病人自主權利法》（病主法），這是以病人為主體的醫療法規，病主法除了保障病人醫療自主、善終權益，也旨在促進醫病關係和諧，民眾可以在清醒時預先決定，有尊嚴、安寧的走完人生的最後一哩路，白癡公主上片時，雖然直呼是史上最嚴肅的影片，但她幽默說：「但我是覺得這個議題，應該比結婚還重要一點（誤？）」不過，白癡公主也透露，爸爸看完影片後還蠻有意願的，驚呼：「看女兒的影片也可以得到知識」。

白癡公主在2021年完成凍卵手術。（圖／取材自白癡公主臉書）

同時，白癡公主在2021年做了凍卵的重大決定，並且把整個過程拍成影片紀錄，白癡公主表示，會凍卵主要是目前沒有生育的打算，她感性說，覺得自己要更成熟，才有能力照顧下一代，也希望能把正確和好的觀念，傳達給孩子，但白癡公主認為，一切都言之過早，目前先順其自然，強調她目前把重心都放在工作上。