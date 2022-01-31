每次洗頭、梳頭，頭髮都大把大把的掉，或是掃地時看到滿地頭髮都膽顫心驚？國泰綜合醫院皮膚科主治醫師羅陽表示，落髮成因好幾種，及時至醫院找出落髮原因並對症下藥，大部分的落髮問題都能獲得改善，民眾切勿驚慌，若因擔心就四處尋求不正確的方式處理，可能導致反效果。

●第一步：先回想落髮多久了

羅陽醫師提醒，首先民眾要回想落髮情形大約維持多久，臨床常聽許多人抱怨掉髮掉很久了，但是幾天，幾個月或幾年，其實意義上都大不相同。例如圓形禿、休止期落髮等急性落髮，通常幾個月就結束；但雄性禿等慢性落髮問題，往往會維持數年，初步判斷為急性慢性後，會施以不同處理方式。

●第二步：找落髮原因

一般慢性落髮問題，應該會持續性發生，但若是急性落髮，只要將原因去除，症狀自然會逐漸改善。羅陽醫師指出，要找出落髮原因可從以下幾點協助判斷：

（1） 過去治療方式是否正確？

有些人一出現落髮情形就會自行購買含minoxidil成份的生髮水，但究竟落髮原因是否適用生髮水治療，或是使用方式與頻率正確與否，都需要專科醫師評估及判斷。

（2） 是否有家族史？

家族有雄性禿基因，可能導致患者出現落髮問題。

（3） 是否長期吃素？月經是否規則？

吃素的人因肉類攝取不足，容易導致缺乏一些金屬元素，如鋅、鐵，長期下來可能導致落髮情形加劇。同理而言，長期月經量大又不規則，也會影響到鐵質，進而造成落髮。

（4） 頭皮是否會癢或有頭皮屑？

頭皮癢、頭皮屑常為脂漏性皮膚炎造成，若頭皮發炎嚴重，也會導致落髮。除此之外，也需醫師進一步診斷是否為乾癬等免疫疾病導致。

●頭髮生長三時期 休止期頭髮脫落約佔總量10%

羅陽醫師說明，頭髮生長週期有分為生長期，靜止期及休止期。生長期長達2至6年，靜止期是大約2至6周，至於休止期是3至4個月，休止期後頭髮會被推出毛囊後脫落。休止期頭髮占總數大約10%，任何因素導致休止期頭髮增加，稱為休止期落髮，而一般急性落髮，大多是休止期落髮。

●問診回答越詳盡 越能對症下藥解決問題

一般人一天的落髮量約為50至100根，所謂臨床上定義的大量落髮，其實是指落髮量大於整體髮量的25%，但一般在這之前，病人就能自覺掉髮量增加而就醫。羅陽醫師補充，根據過去的研究顯示女性落髮問題占多數，可能跟荷爾蒙有關，例如說月經來臨及排卵可能會影響。除此之外，民眾近期有心理壓力、重大家庭變故、接受手術、懷孕、體重大幅減輕、營養不良或有甲狀腺相關疾病等，都可能造成休止期落髮。

羅陽醫師提醒，有許多藥物都可能與休止期落髮相關，民眾於診間務必告知醫師現在正在服用的藥物以供參考，以利後續擬定治療計畫。