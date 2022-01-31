台灣球迷比較熟悉的麥克海爾（Kevin McHale），主要是在他擔任火箭隊總教練時期（2011-16），因為當年林書豪也效力火箭隊，而且麥克海爾並不十分欣賞林書豪，他得罪主力球星哈登（James Harden）加上其他原因，導致合約被提前終止。無論如何，麥克海爾在球員時期的表現非常傑出，名列聯盟50大球星之一。

麥克海爾生涯13年都效力塞爾提克（1980-93），身高208公分主打大前鋒，但只有4個球季是完整以先發身份上陣，因為他很擅長以板凳出發幫助球隊，獲選過兩次年度最佳第六人、7次入選明星賽。

身為白人前鋒，麥克海爾不是個籃板怪物，他在籃下最擅長是高舉著雙臂，以小拋投和小勾射方式取分，除了在低位頗具威脅，他這種手感在補籃的時候殺傷力巨大。他生涯最高一場轟下56分，出手28球命中22球，搶下16個籃板（10進攻籃板），很多球都是以補籃得分。

1986年麥克海爾第3度摘下總冠軍，他例行賽57.4%投籃命中率是全隊最高，場均21.3得分僅次於主將「大鳥」伯德（Larry Bird），同時隊上還有知名中鋒派瑞許（Robert Parish），讓1985-86球季的塞爾提克寫下67勝15敗，成為歷史最強球隊之一。當時麥克海爾不喜歡傳球，被隊友安吉（Danny Ainge）取了一個「黑洞」的綽號，生涯場均17.9分、7.3籃板、1.7助攻。

當年總冠軍賽被塞爾提克打敗的是火箭隊，領軍的是另一位傳奇人物歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）。多年後麥克海爾改以總教練身分效力火箭，還搞得不歡而散，他球員13年累積1420萬美元薪資，火箭給他的教練合約則是3年1200萬美元。