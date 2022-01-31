一名美國陸戰隊越戰老兵表示，雖然菜鳥從新兵訓練畢業後，便能自稱是陸戰隊員，但對他而言，1968年越南戰場上的一次臨時合作經驗，雖然僅持續短短的2分鐘，卻完全改變他的認知，「第一次真正感覺到自己是陸戰隊的一員」。

曾於美國陸戰隊服役4年、其中13個月部署在越南的溫特（Ronald Winter），先前投書長期報導兵役對人們影響的非營利機構「戰馬」（The War Horse）。他1966年就加入美國陸戰隊，但「那一刻」發生於1968年夏天，當時他在陸戰隊第161中型直升機中隊（HMM-161）的CH-46D海騎士（Sea Knight）直升機上擔任艙門機槍手，並已完成接近100次任務。

那是一次運送陸戰隊官兵進入作戰區的任務，由於北越陣地瞄準先導機開火，讓後續多架直升機得以標定目標位置。溫特當時擔任4號機的右機槍手，並在目標出現後立即以M2 .50口徑重機槍射擊，只花了約12秒多便打完第一條100發彈鏈。

為持續發揚火力，溫特換上另一條500發的彈鏈，而一名在旁等待降落作戰的陸戰隊步兵，卻在兩人毫無交流下突然扶著彈鏈，並為50機槍「平穩供彈」；不久後CH-46D降落並開啟後艙門，這名步兵在離開前對溫特豎起大拇指，並露出燦爛的笑容，接著才隨部隊一同衝下直升機。

溫特表示，那一瞬間，他才「真正感覺自己是陸戰隊的一員」，因為明明是兩個完全陌生的人，卻在短暫而激烈的戰鬥中合作無間，並成功完成任務。溫特指出，由於越戰對美國造成的負面影響，退伍軍人曾飽受歧視與嘲笑，但他永遠不會忘記那一刻，並打從心底理解「永遠忠誠」（Semper fidelis）一詞代表的意義。