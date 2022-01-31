讓毛小孩一起上床睡覺好嗎？或是你正在考慮和毛小孩同床共枕？

美國有線電視新聞網（CNN）報導，非營利組織北美獸醫社區（North American Veterinary Community）首席獸醫瓦爾堡（Dana Varble）表示，整體來說，和主人一起睡對寵物來說是好事，因為和主人一起睡覺的寵物通常會有較高的信任度，和飼主的關係也更緊密。

除此之外，寵物還會獲得額外的健康益處，包括獲得有益的神經傳導物質，例如催產素（oxytocin）、多巴胺（dopamine）等快樂荷爾蒙。

不過讓寵物上床對飼主本身是否有益呢？傳統上專家都會建議不要，因為可能會影響睡眠品質。美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）醫學院教授波洛茨基（Vsevolod Polotsky）說，毛小孩會動、會叫，因而干擾睡眠，牠們也可能在床上走動、直接踩在飼主身上，這些活動都會導致飼主的睡眠碎片化。

西北大學（Northwestern University）費恩柏格醫學院（Feinberg School of Medicine）副教授克努松（Kristen Knutson）說，飼主在不知情的情況下會發生「片段甦醒」（micro-awakening）狀況，這些片段甦醒會讓飼主脫離深度睡眠狀態，這些都和釋放壓力荷爾蒙、皮質醇有關，會讓睡眠更糟。

不過美國梅約醫院（Mayo Clinic）2017年的調查發現，研究中多數飼主表示，寵物不影響睡眠，甚至有助睡眠，20%認為毛小孩讓他們的睡眠品質下降。2021年一項針對13至17歲青少年進行的研究認為，和寵物同床可能有益兒童，研究顯示同床者的睡眠狀態和未同床者相似。梅約醫院的睡眠藥物專家柯拉（Bhanu Prakash Kolla）表示，「這顯示讓寵物上床或在房內並不一定是壞事。」

■有些人得三思

不過專家也指出，在讓寵物上床前，有些人真的得三思，波洛茨基說，和寵物同床，對患有失眠、睡眠障礙、睡眠呼吸中止症的人或夜貓子來說尤其有害。

當睡眠周期被打斷，大腦細胞自行修復、鞏固記憶、儲存新資訊、甚至讓身體做好準備的能力都會因此中斷。

■呼吸問題

專家也指出，氣喘、過敏、慢性呼吸道疾病的患者，和毛孩共枕可能會是一場噩夢。南加州大學（University of Southern California）凱克醫學院（Keck School of Medicine Keck School of Medicine）助理教授達斯庫普塔（Raj Dasgupta）說，氣喘患者經常說自己的狗不會掉毛，但他強調，過敏原存在於唾液及皮膚中，和毛孩共枕等於暴露在過敏原下長達8小時，患者睡覺時將不斷流淚及鼻塞，再伴隨毛孩移動，可能都會打斷一場好眠。