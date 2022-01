讓毛小孩一起上床睡覺好嗎?或是你正在考慮和毛小孩同床共枕?

美國有線電視新聞網(CNN)報導,非營利組織北美獸醫社區(North American Veterinary Community)首席獸醫瓦爾堡(Dana Varble)表示,整體來說,和主人一起睡對寵物來說是好事,因為和主人一起睡覺的寵物通常會有較高的信任度,和飼主的關係也更緊密。

除此之外,寵物還會獲得額外的健康益處,包括獲得有益的神經傳導物質,例如催產素(oxytocin)、多巴胺(dopamine)等快樂荷爾蒙。

不過讓寵物上床對飼主本身是否有益呢?傳統上專家都會建議不要,因為可能會影響睡眠品質。美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)醫學院教授波洛茨基(Vsevolod Polotsky)說,毛小孩會動、會叫,因而干擾睡眠,牠們也可能在床上走動、直接踩在飼主身上,這些活動都會導致飼主的睡眠碎片化。

西北大學(Northwestern University)費恩柏格醫學院(Feinberg School of Medicine)副教授克努松(Kristen Knutson)說,飼主在不知情的情況下會發生「片段甦醒」(micro-awakening)狀況,這些片段甦醒會讓飼主脫離深度睡眠狀態,這些都和釋放壓力荷爾蒙、皮質醇有關,會讓睡眠更糟。

不過美國梅約醫院(Mayo Clinic)2017年的調查發現,研究中多數飼主表示,寵物不影響睡眠,甚至有助睡眠,20%認為毛小孩讓他們的睡眠品質下降。2021年一項針對13至17歲青少年進行的研究認為,和寵物同床可能有益兒童,研究顯示同床者的睡眠狀態和未同床者相似。梅約醫院的睡眠藥物專家柯拉(Bhanu Prakash Kolla)表示,「這顯示讓寵物上床或在房內並不一定是壞事。」

■有些人得三思

不過專家也指出,在讓寵物上床前,有些人真的得三思,波洛茨基說,和寵物同床,對患有失眠、睡眠障礙、睡眠呼吸中止症的人或夜貓子來說尤其有害。

當睡眠周期被打斷,大腦細胞自行修復、鞏固記憶、儲存新資訊、甚至讓身體做好準備的能力都會因此中斷。

■呼吸問題

專家也指出,氣喘、過敏、慢性呼吸道疾病的患者,和毛孩共枕可能會是一場噩夢。南加州大學(University of Southern California)凱克醫學院(Keck School of Medicine Keck School of Medicine)助理教授達斯庫普塔(Raj Dasgupta)說,氣喘患者經常說自己的狗不會掉毛,但他強調,過敏原存在於唾液及皮膚中,和毛孩共枕等於暴露在過敏原下長達8小時,患者睡覺時將不斷流淚及鼻塞,再伴隨毛孩移動,可能都會打斷一場好眠。