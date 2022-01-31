53歲香港女星張敏90年代紅極一時，因和周星馳合作多部電影，被封為「 初代星女郎」，更以電影《賭聖》中綺夢一角爆紅，奠定一代女神地位，即使淡出演藝圈多年，仍受到外界高度關注，近日，她暌違多年再穿古裝，重現經典角色，引起正反兩極評論。

張敏1993年在王晶執導的電影《倚天屠龍記之魔教教主》中，飾演郡主趙敏，英氣逼人又不失美艷的造型，至今仍讓人難忘懷，尤其她騎白馬回眸一笑的畫面，更是成為經典，如今時隔29年，王晶拍攝的新版《倚天屠龍記》，將在賀歲檔期在網路上映，勾起網友滿滿回憶。

張敏被指和當年(圖左)模樣有差距。(圖／取自東網、抖音)

網友稱張敏臉僵顯老。(圖／取自抖音)

而驚喜的是，張敏再次重現當年的趙敏，和新版小昭同框，近日，電影的官方抖音平台，就發布了一段「趙敏與小昭跨時空同框」的片段，只見她和當年造型一模一樣，更還原回眸一笑的經典鏡頭。

她也在微博發文表示，雖然這次沒有參演，但還是希望大家多支持王晶，並喜歡新版《倚天屠龍記》，而她雖沒有出演，但仍重現當年造型替電影宣傳，讓影迷都興奮不已，直呼太想念她了，「姐姐還是這麼颯」、「女神回歸」、「可惜了 「當年沒拍後續」、「最愛的趙敏版本，回眸永遠的經典」。

張敏在《倚天屠龍記之魔教教主》趙敏一角深植人心。(圖／本報系資料照)

但還是有網友感嘆，雖然造型一樣，但模樣卻變了，「眼神已不如當年了」、「老了，妝也蓋不住了」、「這個妝是得罪了化妝師嗎」、「不如優雅地老去」，但也有人力撐她已53歲了，外貌還能保持這樣已經不錯了。