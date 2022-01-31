霹靂布袋戲睽違22年再上大銀幕，玄幻武俠電影《素還真》前(28)日正式，將風靡全台逾30年的霹靂傳奇英雄「素還真」少年故事獻給舊雨新知。除了讓影迷飽嘗眼福外，最為難得的是連「競業」都來朝聖，「金光布袋戲」靈魂人物黃立綱本(1)月26日也親臨特映會，寫下一番從小對霹靂及素還真的感動回憶外，在霹靂戲迷紛紛敲碗「素還真何時回歸正劇」之際，金光隱藏版主角「史爸」史艷文已將率先於春節回歸正劇！

「金光布袋戲」劇組主導「大俠」黃立綱26日出席《素還真》特映會，他在臉書分享了個人的滿滿感動：「今日很興奮的進到戲院裡當一位小戲迷，全心去感受作品回饋給我的一切。不爆雷的情況下，電影內容能感動的面向很多，從情感到歡樂、從光明到陰暗，每一個面向都能找到自我情感投射的地方。」

黃立綱寫道：「看完電影帶著被撫慰完整的心靈，坐在捷運回程路上的我～彷彿回到國外求學時期，急搭捷運回宿舍，看父親從家鄉所寄來最新一集的《霹靂異數》。原來～愛上布袋戲是一輩子的事情，傳承也是一輩子的事情。雖然跟許多在這藝術致力快一輩子的前輩還不能相比，但今晚的我，那悸動的心仍跟30年前一樣沒變過～是霹靂迷，也是最瘋狂的布袋戲迷。」他並請大家一起進到電影戲院，見證不一樣的素還真，愛上不一樣的素還真。

（影片來源取自《PILI 霹靂布袋戲》若有移除請見諒）

黃立綱是布袋戲大師「黃俊雄」的小兒子，當年黃俊雄憑《雲州大儒俠》「史艷文」紅透半邊天，他的兒子繼承父業，黃強華、黃文澤創造出新一代主角「素還真」，故事前期承襲「史艷文」的人物設定；黃文耀則開闢「天宇布袋戲」全新時空宇宙；後來黃立綱、黃鳳儀共同承襲「史艷文」後期故事《雲州四傑傳》的設定，將「俏如來（史精忠）、雪山銀燕（史存孝）、小空（史仗義）」發展成全新的金光系列布袋戲。

《素還真》片中師徒情感糾葛，有如黃家父子情結般深刻。（圖／威視提供）

而隨著電影《素還真》的籌備工作進行，為保持「霹靂一哥」的神秘感，第一主角素還真於幾年前便早早「藏龍」去也，正劇由他的師弟「脫俗仙子」談無慾、義弟「龍腦」青陽子等要角繼續活躍，估計電影上映後素還真有機會回歸正劇，這個可能性也引來廣大戲迷敲碗。

（影片來源取自《PILI 霹靂布袋戲》若有移除請見諒）

而在此之前，金光布袋戲的「隱藏版主角」史艷文，也因為要多給兒子們發揮空間，而於數檔戲之前暫時「藏龍」消失；而正值魔長道消、正道傾頹之際，「六合系列」的六合善士、「五不全」秘雕也跨越時空來援，大戰「天罡七王」，連「史爸」史艷文都將在春節回歸金光正劇。