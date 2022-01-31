中華女足30日以1比1與菲律賓僵持120分鐘，可惜PK大戰以3比4飲恨，無緣亞洲盃4強，這次想在印度直接拿到明年紐澳世界盃入場券，只能寄望與泰國、越南的3搶1附加賽。其中泰國隊傳遭新冠疫情重創，總教練岡本美代與多名球員缺席對日本的8強賽，以0比7慘敗，中華隊的頭號敵人可能是越南。

泰國30日對陣日本，雖然排出了先發11人，但替補名單只填3人，極為勉強達到亞足聯規定的至少登錄13人規定，就連總教練岡本也無法在場邊指揮，外媒報導泰國有多人確診。

單循環的附加賽賽程出爐，泰國將在休息兩天後，於2月2日遭遇越南，如果疫情更加擴大，恐怕連出賽都有問題，即使能有部分球員PCR檢測陰性歸隊，也很難恢復到完整陣容。

中華隊則要在4日下午4時對陣泰國，6日下午3時半遭遇越南，相對泰國的捉襟見肘，越南在8強賽甚至先攻破中國大陸球門，最後才以1比3落敗，將是中華隊在附加賽的勁敵。3隊經過單循環賽後，只有戰績最佳的1隊能搶下世界盃直接門票，其餘兩隊則得透過明年2月的10搶3洲際附加賽搶搭末班車。

對中華隊而言，最大挑戰則是恢復，與越南踢滿正規＋延長120分鐘，除了體能的巨大消耗，不少球員踢到最後也已明顯受傷，只有4天休息能夠恢復，接著就得在3天內迎接兩場硬仗，絕對是一大考驗。

中華隊8強惜敗越南，總教練越後和男賽後表示這是非常艱辛的一役，「所有球員在這場比賽都付出了百分百的力量，我們必須再思考面對下一場比賽，我們仍有機會進軍世界盃，要好好收拾心情準備接下來的比賽。」

下半場踢進扳平世界波，PK戰卻在第6點失手的卓莉萍，賽後則收拾情緒表示，球員此役打得有點急，「其實很有機會可以拿下來。但比賽已經結束了，接下來我們一樣會全力以赴進行下一場比賽。」隊長王湘惠則感謝台灣球迷在電視機前的支持，「前進世界盃的路很困難，但我們會盡全力更努力去達成目標。」