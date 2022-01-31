每年一到農曆春節期間，全球華人朗朗上口的歌曲《恭喜恭喜》已成為春節的象徵。歌曲的作者陳歌辛是羅大佑的音樂偶像，老上海時期知名歌曲如《夜上海》、《玫瑰玫瑰我愛你》等大量膾炙人口的作品讓他成為民國時期重要的作曲家之一。可惜的是，他在戰爭年代經歷了抗日戰爭與國共內戰都活了下來，卻在1957年被打為右派分子，連兒子都被迫與他「劃清界線」，最後以46歲壯年之齡活活餓死在勞改農場裡。

《恭喜恭喜》作者陳歌辛生於1914年，本名陳昌壽，其母有印度血統，自幼被過繼予上海人家撫養。他在上海格致中學畢業後即師從德國籍猶太人音樂家梅耶學習鋼琴與聲樂，並與另一名還流亡猶太人作曲家弗蘭克學習作曲。雖無音樂科班學院的學歷，但仍以師從知名音樂家獲得中學音樂教席，當時年紀尚未滿20歲。此後還參與了中國首部音樂劇《西施》的製作，也在多家電影公司擔任作曲。

陳歌辛師從兩位知名猶太人音樂家學習鋼琴、聲樂與作曲，才滿20歲就已在上海灘嶄露頭角。（圖／網路）

1937年抗日戰爭爆發，陳歌辛參加了抗日救亡文化運動，參與抗日舞劇編曲，並曾與中共地下黨員楊帆合作，為電影配曲與創作抗日歌曲。後來上海淪陷，陳歌辛遭日軍逮捕與嚴刑拷打，折磨了70餘天後才獲釋。為了自保，陳歌辛進入當時的汪精衛政府下的一家電影公司工作，此後他不再過問政治，卻譜寫了他生涯中最重要的多首抒情通俗歌曲，例如《永遠的微笑》、《薔薇薔薇處處開》、《玫瑰玫瑰我愛你》、《鳳凰于飛》等，由當紅歌星龔秋霞、姚莉、周璇等明星演唱，風靡上海灘，他也因此被譽為「歌仙」。

陳歌辛作曲的《永遠的微笑》、《蘇州河邊》、《鳳凰于飛》捧紅了以周璇（圖）為代表的一代上海灘歌星。（圖／網路）

1945年抗勝利，日本宣布無條件投降當天陳歌辛興奮得徹夜難眠，寫了一首《迎戰士》慶祝抗戰勝利。不久春節將至，他再作了一首歌曲《恭喜恭喜》，由當紅歌星姚莉演唱，雖說歌辭裡有「冬天已到盡頭，真是好的消息，溫暖的春風，就要吹醒大地」，看似為慶祝春節，實際上卻是影射抗戰勝利後苦盡甘來的心情。原曲是小調，速度較現在通俗輕快版本更加緩慢，略帶點淡淡哀傷，可能有感懷戰爭死難者的心情。

陳歌辛與其妻金嬌麗。（圖／網路）

這段期間作品中的又以《玫瑰玫瑰我愛你》更富傳奇性，它原是為電影《天涯歌女》所譜寫的插曲，數年後流行到國外，被2名美國人翻譯成《Rose Rose I Love You》，爵士歌手法蘭奇．蘭恩（FRANKIE LAINE）演唱後快速走紅，還曾在1951年登上美國流行音樂排行榜第3名，並因此有了數種不同語言的版本。

美國爵士歌手法蘭奇．蘭恩演唱的英文版《玫瑰玫瑰我愛你》一曲快速走紅，曾在1951年登上美國流行音樂排行榜第3名。（圖／wallofcelebrities）

如同那個年代的許多中國人一樣，抗戰勝利並沒有終結陳歌辛的政治災難，他後來還因曾在汪精衛政府下屬電影公司工作，被國民政府以漢奸罪名逮捕關了7天，無罪釋放後他逃往香港，在香港還寫下了《夜上海》、《花樣的年華》等以上海灘為題材的的經典歌曲。中共建國後，陳歌辛受上海電影界邀請返國為周璇主演的電影作曲，後來更在崑崙電影製片廠任職，參與了多部電影的作曲與配樂指揮工作。有文史研究指出，寫慣十里洋場與上海灘風情的陳歌辛，1950年在上海的作品沒有造成影響力，他可能與許多同代人一樣，無法跟上當時文藝工作要求歌頌黨中央、歌頌大救星的腳步。

隨著中共建國後連續推進各種政治運動，陳歌辛再次遭遇政治風波，他的作品被當時中共文化官員批判為「黃色歌曲」。1957年反右運動一開始，這位名揚中外的作曲家被劃為右派，在單位內一陣批鬥後被送往安徽白茅嶺農場進行勞動改造。1959年他的兒子陳鋼在就讀上海音樂學院時與同學何占豪、俞麗拿合作《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲一夕爆紅，轟動海內外，但是卻因陳歌辛的「右派分子」政治罪名，做兒子的也被迫與他「劃清界線」而無法聯絡。

中共的反右運動中劃出了55萬餘名右派份子，到1979年幾乎全數獲得平反，僅有96人被列為頑固右派份子未獲平反，獲平反者多數早已喪命。（圖／網路）

陳歌辛落難時的大陸已因大量的政治運動而千瘡百孔，大躍進、人民公社、社會主義總路線等政策造成大飢荒，逃過抗日與國共內戰的劫難並持續創作的陳歌辛，想要在戰爭結束後努力報效國家，卻躲不過政治風波的折磨， 1961年初終於在安徽勞改農場裡死於因過度飢餓引發的心臟衰竭，年僅46歲。

陳歌辛的兒子陳鋼就讀上海音樂學院時與同學何占豪、俞麗拿合作《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲一夕爆紅，轟動海內外。陳鋼曾於2006年來台灣演出。（圖／中新社）

1979年鄧小平掌權後，大陸超過55萬名當年被劃為右派分子的人幾乎全數獲得平反。一直把陳歌辛當作音樂事業偶像的台灣著名音樂人羅大佑，曾在2004年12月31日他在北京首都體育場舉辦圍爐跨年演唱會上，以一首陳歌辛的老歌《永遠的微笑》來緬懷這位英年早逝的樂壇奇才。2006年陳歌辛的兒子陳鋼到台灣演出，羅大佑與陳鋼還合作了一段即興表演，在羅大佑的《童年》後，合作演出《薔薇處處開》、《初戀女》、《鳳凰于飛》等陳歌辛作品組曲。這兩位華人音樂界的才子當然也不忘加上《恭喜恭喜》這首全華人朗朗上口的賀年歌曲，最後還以《永遠的微笑》謝幕，當天現場觀眾簡直如痴如醉。

陈歌辛纪念墓碑位於上海青浦福壽園人文紀念館。（圖／鍾靈苑）

現在大家所熟悉的《恭喜恭喜》節奏輕快，在各種慶賀春節的表演中甚至充滿歡欣熱鬧的氣氛。據說最早這首歌曲在演唱時速度慢了許多，當時正值抗戰結束不久，戰後山河殘破、百廢待舉，帶點憂傷的小調可能反應了國人哀悼戰爭死難者心情。這首歌緩慢的曲調或許也可以警惕人們不要再製造政治風波，謹慎面對那些喊打喊殺的激情言論，讓近代已經多災多難的中國人不要再面臨戰爭的磨難。