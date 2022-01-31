為了解飲用咖啡是否會影響罹患子宮內膜癌的機率；中國大陸研究團隊透過「Medline」與「Embase」數據庫，回顧逾20筆針對咖啡進行的研究。結果發現，相較於咖啡攝取量最少的參與者，飲用最多咖啡的人罹患子宮內膜癌的風險下降29%。

這份研究已刊載逾2022年1月份的《婦產科研究期刊》上。論文指出，子宮內膜癌是全球婦產科最常見的惡性腫瘤疾病；平均每10萬人就有12.9人罹患，每10萬人就有2.4人因此病而死亡。

目前學界認為，子宮內膜癌的致癌因子包括長期接觸過量雌激素、肥胖、糖尿病與高血壓；至於運動、適度服用阿斯匹靈與健康的飲食習慣，則被視為能降低罹癌風險。

咖啡含有1000多種化學物質，是全球消費量最大、社會接受度最高的興奮劑飲品之一。天然的咖啡含有多種化學成分；如酚類化合物可產生兒茶素、咖啡酸、香豆酸與阿魏酸。

現有研究發現，咖啡能降低罹癌風險。目前研究假定，相較於不喝咖啡的人，喝咖啡的人能降低子宮內膜癌的罹癌風險；不過，這些研究並沒有分析攝取不同類型的咖啡，或是身體狀況不同的人，喝咖啡是否還能降低罹患子宮內膜癌的風險。

為了解來自不同地區、身體質量指數(BMI)不同，以及有無吸菸史等不同變數，其喝咖啡甚至是喝不同種類的咖啡，罹患子宮內膜癌的風險下降是否不同；研究團隊針對24筆飲用咖啡的研究(包含12筆病例對照研究與12筆世代研究)，進行統合分析。

這24筆研究涵蓋9,833起子宮內膜癌案例與699,234名參與者，研究檢索直到2018年7月為止。

結果發現，相較於咖啡攝取量最少的參與者，喝最多咖啡的人罹患子宮內膜癌的風險下降29%。此外，來自不同地區的人，咖啡產生的效益也有所不同。歐洲女性飲用咖啡者，罹患子宮內膜癌的機率下降26%；美國與加拿大的罹癌風險下降29%，日本下降60%。

研究團隊也發現，喝含有咖啡因的咖啡，罹患子宮內膜癌的風險下降34%；但喝不含咖啡因的咖啡，下降僅有14%。

研究團隊觀察到，BMI較高的參與者，罹患子宮內膜癌的風險也較高，但自增加飲用咖啡量取得的好處也更多。相較於BMI較低的參與者，BMI較高的人飲用咖啡能降低子宮內膜癌的風險達35%。

在有吸菸史的人身上，研究團隊發現其飲用咖啡，造成罹患子宮內膜癌風險的下降會更為明顯。相較於未吸菸者為32%，曾吸菸為44%。同樣地，沒有使用荷爾蒙補充療法的人，喝咖啡對子宮帶來的好處較有使用荷爾蒙療法的人更多；兩者風險下降分別為12%與3%。

研究團隊總結，大量飲用咖啡的確可降低罹患子宮內膜癌的風險，整體來說，含咖啡因的咖啡比不含咖啡因的咖啡，對子宮能產生更好的保護效果；但沖泡的方式不同，則不會產生效果的差別。