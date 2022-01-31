今天是除夕夜，氣象專家吳德榮表示，今晨受到冷空氣及輻射冷卻作用影響，台南以北的平地皆曾出現10度左右或以下最低氣溫。截至清晨4時53分，最低溫在台中霧峰區，僅9.1度，中央氣象局也針對16縣市持續發布10度以下的低溫特報，提醒民眾外出要注意保暖。另外，初一起受華南雲雨區影響，將轉為有雨的天氣型態，初四也有另一波冷氣團報到。

吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄指出，今日受到強冷空氣影響，各地天氣晴朗穩定，東半部偶有局部零星少量飄雨的機率；白天在陽光下不覺冷，不過今晚氣溫仍很低，但與清晨相比略高；要注意日夜溫差大。今日各地氣溫為北部10至18度，中部10至21度，南部10至24度，東部11至23度。

吳德榮說，除一至初二清晨因短波通過，北部及東半部將轉有局部雨的天氣型態，中部也有局部短暫雨的機率，但初二白天好轉，有短暫空檔，氣溫略回升。

吳德榮表示，初二晚間起至初三（2、3日）鋒面及強冷空氣逐漸南下，北部、中部及東半部先後再轉有雨，南部亦有局部少量飄雨的機率；各地氣溫逐漸下降，天氣轉冷。

吳德榮指出，初四（4日）起受強冷空氣影響，氣溫會持續下降，且愈晚愈寒冷；北部及東半部仍有局部雨。到了初五（5日）北台偏冷、中南部早晚冷，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨；初四晚、初五晨本島平地會再探10度最低氣溫，提醒民眾要注意保暖。初六（6日）收假日白天起冷空氣減弱，天氣回暖，西半部晴朗、東半部偶局部短暫雨。

中央氣象局針對16縣市發布低溫特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

另外，中央氣象局今日也針對16縣市持續發布低溫特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、金門縣發佈低溫特報，有10度以下氣溫發生機率，其中連江縣可能僅有6度以下的機率，提醒民眾要注意保暖。