烏茲別克少婦將3歲女兒丟進動物園的熊欄內

烏茲別克有位媽媽帶著3歲女兒去動物園，跑去看熊時，把女兒丟入5公尺下的圍欄內。監視器畫面顯示，小女孩掉進圍欄後，熊馬上跑過來，聞了聞女娃，現場遊客見狀都嚇壞了。

據《每日郵報》（Daily Mail）30日報導， 事故發生後，6名工作人員火速進入圍欄內，把熊誘到籠子的室內區，好搶救女孩。而影片顯示，其中1名工作人員隨即把女孩抱走。

據塔什干（Tashkent）當地媒體報導，這位旁觀的母親後來被羈押，並面臨謀殺未遂罪的刑事起訴，要是定罪，可能獲判15年徒刑。而小女孩因墜落時頭部受傷，加上擦傷，正在醫院接受治療。

Mum throws her daughter into enclosure with live Bear in Uzbekistan's Zoo. Full details @ https://t.co/tyxI0BDlzG pic.twitter.com/7t6HNrFAbm — OlumoRocktv (@OlumoRocktv) January 30, 2022

動物園發言人說，1名少婦當著遊客面前，把小女孩丟進棕熊的圍欄內，可是目前完全不清楚她的動機。雖然當時遊客和工作人員都設法阻止她，但並沒有成功。她說，光是想到女孩可能成為棕熊的獵物，就令人膽戰心驚。此外，她指出，女孩除了腦震盪，頭部挫傷和瘀傷外，還受到一些驚嚇，目前小寶貝的狀況正常，但仍持續接受密切觀察。