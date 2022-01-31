李玟（CoCo）日前過47歲生日，曬出化淡妝的照片，完全看不出歲月在臉上留下痕跡，不過她近日飛往大陸參加節目《春晚進行時》時，當鏡頭特寫時，卻被網友發現臉緊繃到很不自然，被質疑是否整形整過頭?

天后李玟（CoCo）飛抵北京參加春晚節目錄影，日前在飯店進行隔離時，正好碰到她47歲生日，當時道出內心話：「這是一個特殊的生日，跟以往任何一個都不太一樣，因為與以往的熱熱鬧鬧度過相比，今天我正在隔離當中一人度過」，並曬出化淡妝的照片，被網友大讚保養得宜，隔離結束後，參加節目《春晚進行時》，卻被眼尖網友發現面容有些許不對勁。

李玟春晚彩排鏡頭特寫時，被網友覺得「臉超僵硬」。（微博）

李玟被網友質疑整形。（微博）

李玟當晚綁馬尾辮並穿著一身紅登場，相當迎合春節喜氣的氛圍，不過當她被鏡頭特寫時，卻被網友發現臉緊繃到不行，笑起來也相當僵硬，眼睛看起來也顯得浮腫，推測是否狀況不佳或妝容所導致，但也有酸民直接嘲諷：「是否整形整過頭」，直嘆歲月果真不饒人，但也有不少人為她緩頰，表示47歲長這樣已經打趴一堆同年齡的人。

李玟日前曬47歲生日美照才被網友大讚保養得宜。（李玟微博）

李玟先前低潮發文：「要醫治破碎的心靈，是需要極大的勇氣和時間的」，讓外界質疑是否和老公Bruce婚姻亮起紅燈?隨後則發文澄清：「我和過去一樣仍然在被愛與愛中，練習更好的可能」，否認自己是單身狀態，不過去年過46歲生日時，身邊不見老公及家人陪伴，讓婚變傳言再度甚囂塵上。