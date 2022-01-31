行為人指認棄置現場。(台中市政府提供)

犯罪車輛衝撞警車後，現場留下的痕跡。(台中市政府提供)

去年底台中市環報局獲報沙鹿區西勢里附近產業道路，發現多起非法棄置廢棄物行為，隨即運用科技設備於棄置熱點周邊持續監控；今年1月初凌晨發現犯罪車輛再次出現，立即透過「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，會同警方圍捕，成功將嫌犯追捕到案並移交地檢署偵辦。環保局強調，農曆春節期間，市府持續科技監控棄置熱點避免不法業者隨意棄置廢棄物。

環保局長陳宏益說，去年接獲里長通報，沙鹿區西勢里附近產業道路有多起非法棄置廢棄物行為，隨即運用科技設備於棄置熱點周邊監控，鎖定不肖業者利用元旦連假空窗期犯罪。

今年透過監控監控鎖定犯罪車輛特徵及出沒時段，1月5日凌晨發現犯罪車輛再次出現，見時機成熟，立即透過「檢警環查緝環保犯罪聯合小組」機制，會同警方圍捕，過程中嫌犯加速衝撞警車逃逸，所幸未造成人員受傷，警方也立即掌握嫌犯逃逸路線，成功將嫌犯追捕到案。

陳宏益指出，近來發現連假期間常是非法棄置廢棄物的高峰期，環保局針對非法棄置熱區及特定零星棄置點重點，運用科技設備監控，結合里民守望相助，主動通報資訊，並透過檢警環平台與警方和檢察署密切合作，無論白天黑夜，打擊犯罪不手軟，查緝不法業者無假期。

陳宏益說，市民在農曆春節前若有清運大型家具廢棄物需求，可打電話至各區清潔隊詢問，也可透過網路申請。業者有清理廢棄物需求，應委託合法廢棄物清理機構清運，非法棄置廢棄物將涉及刑事責任，業者也須負連帶責任，面臨1年以上、5年以下有期徒刑外，得併科1500萬元以下罰金，呼籲業者勿心存僥倖。

環保局提醒民眾，若發現非法棄置廢棄物、偷倒或偷排廢液等重大環保污染情事，可通報環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666。