春節期間美食易吃過量，台中市政府衛生局揪您一起「保持健康抽好禮」，即日起至2月11日止，上傳運動照片，就有機會抽禮券，活動辦法詳見衛生局官方臉書《健康小衛星》。衛生局長曾梓展提醒，民眾過年期間除了維持運動習慣，年菜選擇儘量以少油炸、少糖、少鹽、多纖維，可參考「我的餐盤」均衡飲食六口訣，健康過好年！

曾梓展表示，年菜選購、烹調添加蔬果或全穀雜糧類，增加膳食纖維攝取，如家中有長者牙口不好，在烹調前可以搭配5個小技巧：第一，選購清蒸、滷、燙、涼拌菜餚，以新鮮原態食物為主，減少加工品攝取，留意外帶盒裝年菜熱量標示：優先選擇熱量較低的菜餚，建議可選擇如雞肉、腱子肉等瘦肉料理；海鮮料理如蒸魚、海參、鮮蝦、花枝熱量較低；而紅肉（豬、羊、牛）、肥肉及加工肉品（煙燻、鹽漬或香腸）熱量較高，必須適量攝取。

曾梓展說，第二，飲食不過量，搭配蔬果少負擔：年節聚餐建議可依「我的餐盤」六口訣：「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」，檢視一餐當中是否均衡及不過量。外購年菜通常蔬菜量不足，建議可額外炒青菜或準備新鮮蔬菜加入湯品中，增加膳食纖維及飽足感，圍爐餐桌可備無糖茶取代含糖飲料。

第三，年菜主食巧選擇：年菜常見主食有糯米米糕及油飯，建議除了糯米外，可以添加全穀雜糧類（如糙米、五穀米等），增加膳食纖維、補充食物來源的維生素B群及礦物質。

第四，適量攝取無調味堅果：堅果屬於油脂類熱量高，1份熱量約45大卡，每天建議吃1份無調味堅果，如花生10粒、杏仁果5粒、腰果5粒。第五，如家中有長者牙口不好，建議在肉類烹調前槌打肉片或去除肉片筋膜，也可將新鮮鳳梨打成鳳梨汁醃製肉塊等，讓食材嫩化。

曾梓展強調，春節期間除享用美食，別忘了每天保持30分鐘、每週累計至少150分鐘運動，在家時可選擇居家運動如瑜珈、深蹲、重量訓練、彈力帶及有氧舞蹈等，維持健康體態；他也呼籲，如外出請落實戴口罩、勤洗手、實聯制、保持戶外1公尺社交距離等相關防疫措施。