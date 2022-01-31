網路知名YouTuber「NanaQ」一直以來都聲稱不使用衛生棉、化妝品、洗澡只用清水，以自律的極簡風格走紅，受到大批網友喜愛。而經常拍攝影片與粉絲分享私下生活的她，也經常透過個人IG與網友互動，近日她便在IG限時動態的提問功能中，開放網友提問，沒想到她也大方曬出10年前的舊照，與現在的清新形象相差甚大，引起網友熱烈討論。

NanaQ昨（30）於個人IG上開啟提問互動功能，讓網友們在過年期間可以向她提問互動，同時她也曬出一張2012年與現在的對比照，沒想到10年前的她雖同樣留著黑色長髮，但沒有現在招牌的平瀏海，臉上還畫著超濃的黑眼線、捲翹睫毛膏，與右邊的現況相比，有很大的落差。

另外，NanaQ平常的穿搭都以寬版休閒T恤、牛仔褲，以及各種輕便、舒適的服飾為主，但過去的照片裡，她卻穿上低胸性感小背心，大秀火辣深溝與性感好身材，與現在清新的極簡風格也有很大的差異，因此讓網友們大感驚訝，沒想到她在短短10年內就有這麼大的落差，意外引起話題。

事實上，NanaQ雖以極簡自律影片爆紅，但先前她也曾拍影片透露，自己也因此遭到不少酸民攻擊，甚至當著她的面直接對她說『欸我討厭妳』，讓她感到錯愕與無奈，但對於網路上的流言蜚語她似乎也相當坦然，大方回應「沒差啦～真的不是很在乎耶」受到粉絲們讚賞。