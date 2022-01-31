近日台灣出現雞蛋荒，許多地方的雞蛋都被一掃而空，有蛋的店家也紛紛限制民眾購買量，跨部會「物價聯合稽查小組」30日針對北部2家蛋商進行現場稽查，希望要讓過年期間的雞蛋供應恢復平穩。但農業專家「Linbay好油」在臉書揭露，指出缺蛋問題早在去年12月就出現，且當時農委會還推估產量會在春節前恢復。

「Linbay好油」在臉書表示，雞蛋出現狀況不是現在才發生，而是早在1個月前就出現問題，但當時農委會的態度是不會有問題，還預估產量能在春節前恢復，隨後以平抑物價的名義要求凍漲蛋價；但「Linbay好油」指，日前因疫情關係一箱（20台斤）蛋價的批發價跌到500元以下時，農委會沒有出來止跌，結果12月底一箱開始突破650元之後，就開始平穩物價。

「Linbay好油」說，平穩物價對於雞蛋供應不足的問題可說是完全沒有改善，批評「把大型生產商、蛋商業者結合成立雞蛋調度平台，不是大平台就是國家隊，這種戲碼不斷重複上演！」

「Linbay好油」表示，農委會主委陳吉仲日前說因為天氣不好，產蛋率下降，所以有缺口，但「Linbay好油」指出這中間省了一段話，應該是天氣冷，「導致禽流感跟相關疫病的影響增加」，才造成產蛋量下降。另對於蛋雞場受到禽流感疫情影響，農委會副主委黃金城日前卻稱「很奇怪」，「Linbay好油」對此也直言，台灣大部分蛋雞的飼養環境比一般肉雞場還差，肉雞場會被禽流感影響卻覺得蛋雞場不會，「會有這種怪想法我也覺得很奇怪」。

「Linbay好油」酸，一個月前說春節前恢復，一個月後變成四月前難解蛋荒，然後副主委還在很奇怪中，「唉，先別管雞蛋了，我們還是先歡天喜地接受福食的開放，祝大家五福臨門，新年新希望」。