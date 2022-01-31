勞工局青創貸款利息補貼輔導說明。(台中市政府提供)

台中市政府勞工局為協助青年創業，積極營造友善創業育成環境，並提供青年創業貸款300萬元以內之利息補貼2年，減輕青年創業初期資金壓力。勞工局長張大春強調，凡是符合申請資格者可採線上或書面擇一方式申辦，歡迎創業青年多加利用！

張大春說，市府近3年已補助279位創業青年，以貸款300萬元、年利率1.67％計算，青年每月約須負擔4175元利息，若向勞工局提出補助申請，2年可獲逾10萬元利息補貼；勞工局去年提供青創貸款利息補貼共計86案，其中創業類型從事批發零售業47.67％為最大宗，其次為勞務服務業18.6％、製造業13.95％。

張大春表示，申請人或事業單位負責人年滿18歲以上未滿46歲、設籍台中市1年以上，所經營事業體的營業地址及稅籍設於台中市，依法辦理登記或立案，且原始設立未超過6年，已通過申貸經濟部中小企業處或台中市政府青年創業貸款、青年從農創業貸款、青年農民創業及農企業貸款，但未曾接受中央或地方機關創業貸款補助或身心障礙者自力更生創業補助者，即可申請利息補貼。

勞工局補充，如有續貸或重辦貸款需求，得重新申請，每人1次且合計貸款金額最高300萬元為限，詳細規定可上勞工局網站( https：／／www.labor.taichung.gov.tw／1229008／1229015／1247865／1368070／1368071／post )查詢；可至服務e櫃台線上申辦 ( https：／／reurl.cc／l9oXYY )或洽詢04-22289111分機35612呂小姐。