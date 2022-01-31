桃園美甲群聚案延燒到台北，美甲店確診個案的3名友人（18851、18852、18853）染疫，1月23日曾至台北市。台北市衛生局31日說明，第一時間即通知相關場域進行環境清消並停業1天，共發布2885封細胞簡訊。

案18851、18852及18853於1月23日曾經自行駕車至台北車站、京站時尚廣場台北店、士林夜市、摩曼頓NIKE劍潭店、統一超商新福慶門市及士林十全排骨店，其中，在台北車站大廳待了3.5小時、京站1小時，北車當時正提供「莫德納隨到隨打」接種服務，有2400人當日接種，這還不包括路人及轉乘者，衛生局緊急請醫院提供接種名單。

衛生局指出，有關外縣市確診案18851、18852及18853於1月23日至台北市之公共場域足跡，於30日下午接獲通知，第一時間即通知相關場域進行環境清消並停業1天，並發布共2885封細胞簡訊。

衛生局提醒，若有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、或嗅／味覺異常等疑似症狀，儘速自行前往臺北市立聯合醫院和平、中興、仁愛、陽明、忠孝院區、關渡及萬芳等7家醫院急診室評估採檢，並出示簡訊，帶健保卡、身分證。