昨晚「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)在澳網冠軍賽上演大逆轉，擊敗強敵麥維德夫(Daniil Medvedev)奪冠，這也是他生涯第21座四大賽金盃，超越喬柯維奇(Novak Djokovic)、費德勒(Roger Federer)，成四大賽最多冠男單選手，對此因簽證問題無法參賽的喬柯維奇發文給予祝福。

喬柯維奇因未施打疫苗，遭澳洲政府撤銷簽證並驅逐出境，無緣本屆賽事，也讓納達爾少了一大勁敵，而納達爾在冠軍賽以0：2落後連續拿下3盤上演大逆轉，讓外界都讚嘆不已，喬柯維奇在IG發了一篇貼文表示：「今年澳網有些打得很出色的比賽，決賽更是偉大。」

喬柯維奇在此貼文放上男女單冠軍照片，更不吝嗇給予讚美，對納達爾贏得第21座大滿貫冠軍他表示：「這是驚人的成就，總是令人印象深刻的戰鬥精神又一次獲勝。」此外他也肯定麥維德夫表現：「他在場上竭盡所能，並帶著我們所期望的熱情與決心打球。」

喬柯維奇這次雖然無法參加澳網，但目前依舊穩坐球王寶座，而澳網亞軍麥維德夫繼續維持世界排名第2，奪冠的納達爾則是世界排名第5，排德國名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)、希臘西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)之後，而喬柯維奇和納達爾接著是否參加法網都還未確定。