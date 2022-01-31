Omicron變異株攻陷台灣社區，疫情指揮中心昨日公布再新增14例本土，其中1例為屏東縣1名5歲女童，台灣本島又一縣市淪陷，疾管署官網的確診地圖燈號一夜變色，截至1月30日為止，全台累計438人染疫。

據疾管署網站資料，今年已累計438例本土，11縣市淪陷。（圖／翻攝自疾管署網站）

根據疾管署官網「本土病例地理分布圖」顯示，今年已累計438例本土，11縣市淪陷，其中桃園市及高雄市為疫情最嚴峻縣市，桃園290人占最多，確診燈號已升到最高警戒，轉為深咖啡色；為高雄市87人，確診燈號也已轉為咖啡色。

其他縣市則依序為台北市21人、新北市16人、新竹市6人、新竹縣5人、宜蘭縣5人、台南市4人、台中市2人、基隆市、屏東縣各1人。目前僅剩苗栗縣、花蓮縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台東縣仍是淨土，因此燈號仍舊維持米白色的安全燈號。

屏東縣萬丹鄉昨日新增1名5歲女童（案18854）確診，該案在高雄市諾貝爾幼兒園就讀，因同班的兩名同學染疫（案18749、18771），而被匡列居家隔離，女童於1月29日體溫偏高37.5度、有痰等症狀前往就醫，採檢陽性確診，Ct值26.4。

屏東縣衛生局進一步疫調女童前1周足跡發現，女童曾隨父母外出，地點包括1月22日星巴克潮州門市、國道3號下方單車步道竹田鄉光明路段、1月23日到四重溪北緯22度溫泉旅館獨立湯屋、恆春鎮墾丁森食堂；25日再次到星巴克潮州門市，及27日全聯萬丹大順店。目前相關場所已完成清消，並匡列27人。