前美國小姐克莉絲（Cheslie Kryst）跳樓輕生

執法消息人士說，從紐約曼哈頓市中心高樓跳下輕生的女性是前美國小姐克莉絲（Cheslie Kryst）。

據《紐約郵報》（New York Post）30日報導，就在她輕生前不久，便在Instagram上寫道，「願這天讓你安息。」30歲的克莉絲2019年當選美國小姐，也是執業律師。消息人士說，她約早上7:15從60層樓高的獵戶座（Orion）大廈跳下。

而克莉絲的家人30日在聲明中說，「在沉痛中，我們要告訴大家，心愛的克莉絲已過世」。消息人士說，這位前美國小姐住在9樓，跳樓時獨自一人，而最後一次有人看到她，是在 29 樓的陽台上。

此外，消息人士說，她留下字條表示，要把一切留給2002年也曾當選北卡羅來納州小姐的母親。一名警方消息人士說，克莉絲不但美，也很聰明，她是位律師，擁有人人都妒忌的人生，發生這種事「真令人難過」。

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