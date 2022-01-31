【愛傳媒左化鵬專欄】台灣有些店鋪的市招，既精靈古怪又調皮有趣。如木柵山區就有一座茶藝館，號稱「煎茶院」。基隆市區有一間檳榔攤，取名爲「檳部侍榔」。

十步之內必有芳草。車行基隆中正路前往北濱公路的路上，觸目所見 ，都是檳榔攤。有的面臨大街 ，有的隱身小巷，它們的命名大多「俗擱有力」，常見的有「劉家檳榔」，「蔡家檳榔」等，也有的店名十分曖昧，會 令人產生遐想， 如「檳榔咬一口」（口和交分開）， 「檳榔叫出來」（台語，鳥和叫同音），「宋二粒」等，但都不若「檳部侍榔」霸氣。

早年，有一首流行歌曲《採檳榔》： 「高高的樹上結檳榔⋯⋯少年郎採檳榔，小妹妹提籃抬頭望 ⋯」。台灣盛產檳榔，衍生出特殊的檳榔文化，尤其是前往中南部的阿里山、日月潭、墾丁公園等地風景區的途中， 沿途密密麻麻都是檳榔攤，這些檳榔攤也是貨卡司機和遊覽車司機的精力補給站。

檳榔攤除了賣檳榔，也兼賣保利達P，檳榔卡滋、卡滋的咬，再喝一瓶保利達P，這些運將老兄們，頓感疲累盡消，精神百倍。

有人統計，台灣的檳榔攤數目之多，絕對超過7-11、全家、萊爾富等便利商店。賣檳榔的女子，有的徐娘半老，有的芳華正盛，有的相貌平庸，有的略有姿色，但都被統稱為「檳榔西施」。

台灣北部的西施，大多比較含蓄保守，或許受天氣影響，北部天氣較涼，薄衣輕衫，光著膀子，容易感冒著涼，故不得不多穿些衣服。中南部四季炎熱 ，常見有些西施，貪圖涼快，不穿內衣，三點全露。

檳榔攤前如蠅附蛆，常圍繞一些醉翁之意不在酒的觀光客，他們口流哈拉水，眼睛大吃冰淇淋，嘻嘻哈哈，指指點點，品頭論足。這就是馳名中外的台灣「檳榔西施文化」。檳榔攤也成為寶島一道最美麗的風景。

基隆中正路上這家小小的檳榔攤，竟掛名「兵部侍郎」。兵部侍郎是古代的官職，相當於現在的國防部副部長。我好奇的向檳榔攤內探頭窺視，只見一年華老去的西施，見我舉起手機拍照，她羞羞答答，不願示人，一閃進入屋內。

我想起距此處十分鐘車程和平島的「天顯宮」，曾有一位「五顯大帝」的乩童，後來到淡水「行天武聖宮」當主委。也許濟公活佛還魂，他被延攬入閣，當起了「兵部尚書」。見怪不怪，其怪自敗。乩童可以當尚書，無怪乎，老西施也可以當兵部侍郎。

作者為資深媒體人

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