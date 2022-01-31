經查趙姓男子為毒品通緝犯，解送台中地檢署歸案。（警方提供）

中市通緝犯拒檢逃逸 竟因「不想牢裡過年」

台中市政府警察局第六分局永福派出所員警，日前執行巡邏勤務之際，行經福科路428巷口時，見1輛自小客車臨停路口，警方欲上前盤查時竟立即逃逸，警方尾隨其後於臺灣大道與東大路口攔下該車輛，經查駕車38歲的趙姓男子為毒品通緝犯，解送台中地檢署歸案。

警方調查，38歲的趙姓男子，是台中地方檢察署發布的毒品通緝犯，遇到警察盤查一時心虛，竟不顧車上家人安危駕車加速逃逸，警方立刻尾隨其後，並開啟警鳴器示意其停車受檢，趙男逃逸時不但闖紅燈，還一度行駛公車專用道。

警方指出，趙男因車流量大而受困於車陣當中，員警甕中捉鱉，趙男自知跑不掉，在警方掏槍喝令之下，才下車舉雙手就範，遭警方壓制在地，趙男自稱不想在牢裡過年才會逃跑，卻仍遭勇警緝獲歸案。

警方強調，111年加強重要節日安全維護工作自1月24日22時起至2月7日24時止，以治安平穩、交通順暢、民眾安心為工作核心主軸，年節期間，警方會加強治安、交通等相關勤務作為，有效防制犯罪、維護交通，讓市民朋友度過一個安全的春節假期。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！