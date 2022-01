「第一名模」林志玲2019年宣布與小她7歲的日本「放浪兄弟」(EXILE)成員AKIRA結婚,何時生下寶寶也成為外界關注焦點,稍早她在instagram公布好消息,表示自己順利生下寶寶,晉升為新手媽媽,更開心表示:「終於等到小天使誕生到我們家」,而她也用一符號透露寶寶性別。

林志玲稍早在instagram公布生下寶寶的喜訊,只見她曬出寶寶握著夫妻倆小手的照片,接著表示:「Thank you for coming into our family,終於、終於等到小天使誕生到我們家,很希望在這個美好的一年初始,和我愛的每一個人分享,我衷心感激的喜悅~也謝謝大家一直以來的祝福和打氣」,言語中透露著當母親的喜悅,而她也在微博中附上男嬰的符號,似乎暗示自己產下男寶寶。

林志玲微博發文暗示自己產下男寶寶。(圖/林志玲微博)

其實早在去年底,林志玲似乎就透露出即將當媽的喜訊,迎接47歲生日時,就曬出甜美自拍寫下:「感謝母親,感謝生命。感謝每一顆真心~感謝每一個奇蹟~感謝無法逆齡的自己。一直勇敢,一直柔軟。感謝所有美好 都來得剛剛好」,當時一句「感謝生命」就引發網友好奇,猜測志玲姐姐是不是有好消息了,如今看來當時就在暗示自己懷有身孕一事。

林志玲與AKIRA結婚2年多,她去年6月在IG曬出與AKIRA在雨中共舞照,開心與大家分享結婚2周年喜悅:「不安的世界,有彼此相伴,感謝生命的每一個啟程,兩週年快樂,Happy anniversary。」字句裡藏不注滿滿幸福感,如今又升格當媽,讓這個家又更加完整。