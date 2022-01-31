「第一名模」林志玲2019年宣布與小她7歲的日本「放浪兄弟」（EXILE）成員AKIRA結婚，何時生下寶寶也成為外界關注焦點，稍早她在instagram公布好消息，表示自己順利生下寶寶，晉升為新手媽媽，更開心表示：「終於等到小天使誕生到我們家」，而她也用一符號透露寶寶性別。

林志玲稍早在instagram公布生下寶寶的喜訊，只見她曬出寶寶握著夫妻倆小手的照片，接著表示：「Thank you for coming into our family，終於、終於等到小天使誕生到我們家，很希望在這個美好的一年初始，和我愛的每一個人分享，我衷心感激的喜悅～也謝謝大家一直以來的祝福和打氣」，言語中透露著當母親的喜悅，而她也在微博中附上男嬰的符號，似乎暗示自己產下男寶寶。

林志玲微博發文暗示自己產下男寶寶。（圖／林志玲微博）

其實早在去年底，林志玲似乎就透露出即將當媽的喜訊，迎接47歲生日時，就曬出甜美自拍寫下：「感謝母親，感謝生命。感謝每一顆真心～感謝每一個奇蹟～感謝無法逆齡的自己。一直勇敢，一直柔軟。感謝所有美好 都來得剛剛好」，當時一句「感謝生命」就引發網友好奇，猜測志玲姐姐是不是有好消息了，如今看來當時就在暗示自己懷有身孕一事。

林志玲與AKIRA結婚2年多，她去年6月在IG曬出與AKIRA在雨中共舞照，開心與大家分享結婚2周年喜悅：「不安的世界，有彼此相伴，感謝生命的每一個啟程，兩週年快樂，Happy anniversary。」字句裡藏不注滿滿幸福感，如今又升格當媽，讓這個家又更加完整。