藝人謝承均擁有帥氣臉蛋、俊俏外型，出道多年曾在多部八點檔連戲劇中演出，演技備受肯定，近日也在電視劇《天之嬌女》中再度獲得矚目，而日前剛打完第三劑疫苗的他，沒想到也在拍戲過程中出現「副作用」，隨後他也在社群平台上分享此事，讓網友們全笑噴。

謝承均日前才透露剛打完第三劑疫苗，便趕回劇組繼續拍攝電視劇《天之嬌女》，但本月29日他卻在臉書粉絲團上PO文表示「都是第三劑惹的禍，木村健司變木村拓哉，話說亮哲也笑得太沒禮貌了吧」並附上一段演戲時的側拍畫面，只見當時的他一臉嚴肅的將劇中飾演「木村健司」的對手演員喊成「木村拓哉」，自己卻絲毫沒發，直到現場所有人忍不住笑出來他才驚覺自己說錯人名。

而當時就在現場的亮哲事後在底下留言「我真的是噴出來」，范瑞君、陳珮騏、況明潔等多位演藝圈好友也紛紛留言猛虧「叫我偶像幹嘛」、「今天一進棚就聽說了」、「仔仔太可愛了」；網友們則表示「結果是亮哲的表情最好笑，最有戲」、「你累了嗎」、「亮哲笑得超大聲」、「笑死，木村拓哉都來了」、「我反覆看了10次」、「太像也是讓人羨慕」、「仔哥，對不起我笑翻」、「還好不是木村拓海」、「笑到木村倒頭災」，謝承均則回應「（打疫苗）真的太想睡了」意外引起話題。