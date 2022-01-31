今日是除夕夜，是農曆假期的第3天，國道仍有返鄉車潮，交通部高速公路局預判今日重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局公布國道地雷路段。（圖／高公局提供）

高公局指出，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為9.4百萬車公里，今日相關疏導措施包括： 單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局公布國道地雷路段。（圖／高公局提供）

預判今日上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，節省寶貴時間。

高公局公布國道地雷路段。（圖／高公局提供）

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968 App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。