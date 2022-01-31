每年春節不能少的，當然就是要去各大百貨及Outlet，搶福袋及走春行大運，而今年更因應疫情，不少百貨都推出線上預購福袋，避免太多人聚集排隊，此次就將介紹Global Mall、京站、統一時代百貨台北店，及大葉高島屋的百貨新春優惠，以及華泰名品城、MITSUI OUTLET PARK、麗寶樂園及義大世界購物廣場的Outlet活動。

Global Mall祭三大回饋再抽超過18萬元的按摩椅（Global Mall提供）

Global Mall今年在全台八店推出大年初一至初五消費，加碼點數天天5倍送，6日前APP會員天天扣5點抽千點，持GMpay刷Global Mall聯名卡，在新北中和、桃園A19當日累滿5000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10%以外，還有智能健康家電、舒壓商品及開運服飾優惠3折起優惠，初一起再在全台各店首推各類型的「跨界福袋」，以跨品牌、主題為主軸，最高可獲得價值超過18萬元的按摩椅、智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等大獎。

京站喜迎北港武德宮黑虎扭蛋機（京站提供）

京站時尚廣場今年邀請到北港武德宮的黑虎扭蛋機，6日前每周五到周日下午2點到5點，當日單筆滿2000元，即可玩黑虎扭蛋機抽超萌黑虎公仔，來「北港武德宮萌虎」參加打卡活動，再抽黑虎公仔、黑虎春聯，而大年初一到初三同樣可自行投幣，即送新年開運錢母小紅包，而所投入的費用，將全額捐贈兒童福利聯盟，另大年初一開放領取預購福袋，現場再抽5萬元的長榮航空電子交換機票、任天堂Nintendo Switch以及宜蘭悅川酒店住宿券，現場還有品牌限定款福袋供顧客選購，9日前全館單筆滿3000元、卡友扣30點，即可現抵300元。

統一時代百貨台北店攜手宮廟打造「虎年迎神節」（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店今年初一至初五，準備了北投關渡宮發財金、中和烘爐地福德宮錢母、屏東車城福安宮開運金幣、台南土城正統鹿耳門聖母廟信物、台中東區南天宮平安米及開運金幣等，匯集1700份全台各大廟宇的開運信物，每日免費限量發放給民眾沾喜氣迎好年，另全館指定消費單筆滿3888元再抽洛杉磯來回機票、台北時代寓所住宿券、樂高盒組等好禮，在2樓夢廣場再攜手樂高打造「福虎雲中城」，於指定櫃位及2樓樂高快閃店消費累滿4200元即贈限量2500份「樂高復刻手拉車街景」。

大葉高島屋大年初一起天天看表演（大葉高島屋提供）

大葉高島屋大年初一起天天有活動，包括舞獅賀新春、達人表演陀螺走鋼絲、溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶表演溜溜球特技、財神爺巡樓送糖沾喜氣等活動以外，初一更舉辦「虎你旺發財」百人抽紅包試手氣，可捧走Dyson空氣清淨機最大獎以外，館內150噸巨型水族館也在年初五起恢復「海洋氣泡秀LIVE」、「海洋劇場秀LIVE」等定時表演，24日前推出全館單日累滿千元且集點，即抽香格里拉冬山河渡假酒店雙人豪華住宿券，全館累滿萬元再贈百元購物金，聯合12家銀行刷卡達滿額門檻贈來店禮或禮券等活動，預計回饋總金額高達400萬元。

華泰名品城「華泰唐人街・絕代風華潮新年」開檔（華泰名品城提供）

華泰名品城每年過年必打造的「華泰唐人街」，今年就以東方傳統春節特色，結合了西方經典年代場景，像一期廣場就有吉祥的紅黃雙獅大駕光臨「Drive-in美式搖滾快餐店」，二期就有大紅燈籠高掛在Disco舞廳，三期嘻哈球場則有「招財進寶」、「錢進我家」春聯貼在巨型嘻哈音響上，6日前與造景合照參加打卡活動，即抽3000元的商品抵用券，還有各大品牌祭新春折扣2折起優惠。

MITSUI OUTLET PARK林口、台中港店專櫃福袋限量搶（MITSUI OUTLET PARK提供）

MITSUI OUTLET PARK今年就在林口、台中港店，於大年初一至初六期間，集結數百組精選專櫃品牌福袋供消費者限量搶購，內含最高享1.6折優惠商品，同時再在林口店抽「HomePod mini」或「米家IH電子鍋」，台中港店抽「朵薩首席紓壓保養SPA券」，活動期間每單筆消費滿2000元即可抽台灣三大秘境營地萬元旅遊券，新春期間還有寶可夢造景，台中港店更歡慶二期商場開幕，特別追加「伊布奇幻夢境」與「梅好祈願神社」造景，還有皮卡丘、波加曼見面會，參加活動更可免費獲得寶可夢紙帽。

麗寶Outlet消費滿額抽大獎（麗寶Outlet提供）

麗寶Outlet今年就在春節九天連假期間，推出消費滿5000元送刮刮卡，有機會刮出Switch、飯店住宿券、行李箱等獎品，大年初一還有福虎戳戳樂活動，初二至初六每日開店前100名消費者，還可免費領取好運錢母金虎幣，玉山麗寶聯名卡卡友更享滿額好康禮，而麗寶渡假區夜間更將點亮麗寶新年城夢幻燈飾，另每天前100名麗寶國際賽車場入場遊客，還可以拿到好運紅包。

義大世界購物廣場免費刮刮樂抽大禮包（義大世界購物廣場提供）

義大世界購物廣場就在大年初一到初五期間，推出E卡滿額禮活動，滿8萬元起即贈1800元起的電子抵用券，即贈600元起iGLAMOUR美妝保養抵用券，而當日免消費持E卡過卡，每日前100名即可免費兌換新春刮刮卡，有機會刮中價值700元新年獻禮大禮包，而6日前當日憑E卡消費滿3000元，再換新春刮刮卡抽價值２萬元義大世界大禮包，更有機會抽中重量1錢的開運黃金虎。