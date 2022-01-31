屏東縣枋寮鄉30日深夜發生三車車禍事故，其中一輛是千萬超跑麥拉倫，車頭嚴重毀損。（讀者提供／洪靖宜高雄傳真）

屏東縣枋寮鄉台1線437.8公里南下路段，30日晚間近22時左右發生三車車禍事故，其中一輛是千萬超跑麥拉倫，麥拉倫車頭撞毀，3名傷者送至枋寮醫院救治，車禍詳細原因仍待警方釐清。

屏東縣消防局30日晚間21點54分接獲報案，在枋寮鄉台1線437.8公里南下路段發生3輛車禍事故，現場一共3人受傷，皆意識清醒，送枋寮醫院救治。

現場3台車分別是一輛RAV4休旅車與一輛馬自達，還有一輛千萬超跑麥拉倫，麥拉倫車頭嚴重毀損，車禍地上也滿是車零件，車禍發生原因仍待警方釐清。