台中林家瑩獲111年全運會女子田徑11連霸佳績。（台中市政府提供）

台中積極推展各項運動，市長盧秀燕上任後於108年首度設立「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」後，持續推動優化，於去年9月正式通過修正提高額度。運動局長李昱叡表示，盧市長關心整年辛勤付出的台中優秀運動選手，特別指示運動局做好行政服務，積極辦理加速完成獎助金發放作業。

今年1月農曆除夕前，已將培訓獎助金3801萬餘元，全數發予代表台中參加110年全國運動會的績優選手，總計有301位獲得，感謝選手們積極爭取榮耀的努力。

李昱叡指出，優秀運動選手培育不易，為重視基層運動發展，市長盧秀燕上任後積極優化運動獎勵機制，108年首度設立「台中市績優運動選手培訓獎助金發給辦法」，110年更努力優化機制，提高月領獎助金額度，包括全國運動會個人金牌從原本的1萬2000元提高至2萬元、銀牌從4000元提高至1萬元、銅牌從2000元提高至8000元。此外，團體金牌從原先的8000元提高至1萬2000元、銀牌從2000元提高至8000元、銅牌從1000元提高到6000元。

運動局說，凡設籍台中選手參加全國運動會獲得前三名者，其培訓獎助金均一併提高，並一次發給一年度的獎助金，共發放2年至下屆同項賽會為止。110年全運會台中代表隊勇奪45金、70銀、52銅佳績，連續兩屆全運會，均獲頒全國第三名行政院長獎，創縣市合併以來最優成績，台中參加東京奧運勇奪奧運柔道銀牌得主楊勇緯、奧運國手馮俊凱、張筑涵、林真豪、陳傑、王星皓、謝昀庭及全國運田徑11連霸林家瑩等選手也搶先在這次優先適用。

運動局強調，期望藉由獎助金制度的優化，可讓選手在訓練過程自行運用，充實訓練期間的營養補給品及器材設備等需求，並支持選手訓練及組訓參賽，因此今年加快獎助金發放作業，讓選手開心過年，繼續為台中運動發展打拼，期勉台中之光們在下一屆全國運動會再創佳績。