新北市長侯友宜視察水流公市場，確認攤商與民眾有無落實防疫。（陳慰慈攝）

水流公市場入口處要求民眾落實實聯制、量體溫並噴酒精消毒手部。（陳慰慈攝）

水流公市場攤商有張貼禁止試吃的標語。（陳慰慈攝）

今天是除夕，也是民眾市場購買年貨的最後採買日，新北市長侯友宜今視察三蘆（水流公）攤販集中區，確認攤商與民眾有無落實出入口管制、佩戴口罩、實聯制、酒精消毒等防疫措施，要求大家以嚴謹態度面對嚴峻疫情，買好就走不要逗留。

侯友宜視察後受訪表示，這個市場人潮非常多，市場採取實聯制並鼓勵大家做三明治洗手，人流的管控也有一定需要，認為這市場防疫管理做的很到位，希望市民朋友在現階段春節期間，一定要遵守防疫，就能把疫情守好。

另對於去年6月板橋區民享市場因無法做好人流管控，而被市府要求暫時休市，今年若有市場沒落實實聯制是否可能再被要求休市？侯友宜表示，以今天市場的以人潮來說，若沒做防疫措施，平日人潮大概是春節期間的兩、三倍，因假期有分散掉人潮，加上市場防疫在進出口都有落實實聯制、 量體溫，用消毒酒精來洗手，讓整個防疫能更到位。

此外，市民與商家都有戴上口罩，甚至保持一定的社交距離，市場防疫跟去年相較有很多的進步，市民的朋友經過去年一整年的備戰防疫都有很高的警覺心。

侯友宜認為，這次Omicron來時，只要大家落實防疫，相信我們可以守得住，目前為止新北市民都相當落實防疫，把去年防疫精神拿出來務實的做，相信疫情就不會擴散，他最後拜託市民在春節期間，做好個人防疫，到公共場所要保持適當的社交距離及做好防疫相關準備，才是我們防疫最重要的原則。