繼昨天新竹夫妻刮中首個200萬加BMW休旅車大獎後，春節刮刮樂650個百萬大獎又有幸運兒現身。台彩今（31）日表示，一位年輕女性希望跟老公永遠在「一起」，所以選了「17」號的「2000萬超級紅包」來試手氣，沒想到幸運抱走百萬獎金。

據ETtoday報導，彩券行表示，當天一位樣貌清秀的年輕女性指定要買17號的「2,000萬超級紅包」，中獎人刮的時候似乎越刮越緊張，但很仔細每個刮區都刮得很乾淨，還請店員協助對獎確認是否中獎，當店員恭喜她中了100萬大獎後，她開心得馬上打電話給老公，告知這個好消息。

中獎女性事後透露，希望能跟相愛的老公永遠在「一起」，才會挑選17這個真愛密碼，沒想到真的刮中百萬，直呼超幸運。

新春試手氣，想體驗中獎喜悅，台彩盤點4款高中獎率刮刮樂，包含一張新台幣500元的「金虎獎」100%包中、「1200萬大吉利」及「2000萬超級紅包」中獎率也達7成及69.33%，「虎來旺」則有5成中獎機會。