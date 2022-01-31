明天就是虎年春節，大陸央視今晚除夕夜的大型晚會《2022年春節聯歡晚會》照例將在晚間8時登場，超過4小時的節目，共有5位台灣藝人登台演出。

開場節目「歡樂吉祥年」，由台灣演員陳妍希和香港演員陳偉霆、惠英紅，葛優、張國立、王寶強等大陸演員共同表演；台灣歌手張韶涵搭配大陸歌手李榮浩演唱歌曲「愛在一起」；兩岸四地歌手，包括台灣藝人蕭敬騰、香港王嘉爾、澳門彭永琛、大陸陳坤演唱歌曲「長江 黃河」；兩岸演員歌手，包括台灣資深藝人李立群、歌手楊宗緯和大陸演員表演「創意音樂詩話《憶江南》。

有別於12年前央視虎年春晚邀來台灣當年的偶像團體「小虎隊」合體，帶來一傳串旋律歡樂的「愛」、「蝴蝶飛呀」、「青蘋果樂園」等經典組曲，令觀眾留下深刻印象；今年央視春晚邀來重量級港星譚詠麟、鍾鎮濤、彭健新、陳友、曹榮臻等5人，一起進行金曲串燒「朋友」ShaLaLaLa(莎啦啦啦)，精彩可期。

節目最特別的環節，就是午夜0點敲響虎年春節鐘聲時，將連線正在中國太空站出任務的三名太空人：翟志剛、王亞平、葉光富，眾人向大陸14億民眾的全球華人拜年。

此外，2022年北京冬奧會即將在2月4日開幕，冬奧元素成為今年央視春晚舞台的一大亮點。北京冬奧會和冬殘奧會吉祥物「冰墩墩」、「雪容融」在經典的《溜冰圓舞曲》中「巡看」冬奧場館的壯美；一曲抒情的《點亮夢》，由歌手李玟、大陸男中音歌唱家廖昌永唱出紅火中國年與冰雪冬奧會相遇時，人們的喜悅與期待。