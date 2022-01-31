過年期間，不只要在家中與親朋好友相聚聯繫感情，就連活動安排都相當重要；雖說在這喜慶的節日裡，喝酒小賭是最適宜的，但仍要記得安排休息時間喘息，這時就缺少不了精彩的電視節目啦！從除夕到初三，各大電影台都會播放在過去一年中大受好評的電影，快來和我們一起看看今年過年有什麼經典電影可以欣賞吧！

除夕夜首播電影：《當男人戀愛時》

《當男人戀愛時》改編自韓國2014年同名電影。(圖/取自《當男人戀愛時》官方劇照)

除夕夜由邱澤與許瑋甯主演的賣座國片《當男人戀愛時》首播登場！此電影改編自韓國2014年同名電影，講述討債流氓張孟成愛上債務人女兒吳浩婷，本應該是完全不對盤的兩人，卻意外擦出愛的火花；在電影中，也向觀眾呈現了男人為了愛情願意付出的一切，當時很多男生進去電影院看都是哭著出來啊！

大年初一首播電影：《親愛的房客》

《親愛的房客》呈現多種議題。(圖/取自《親愛的房客》官方劇照)

國片《親愛的房客》以家庭關係、同志族群、收養等多種議題做呈現，劇情講述鋼琴老師林健一(莫子儀飾)，照顧著房東周秀玉（陳淑芳飾）及房東孫子小宇（白潤音 飾），卻因為一起懸案對健一的種種指控，破壞了這個「家庭」的和諧，也在種種細節上細膩地刻劃出各種情感。

大年初二首播電影：《嫌疑人X的獻身》

《嫌疑人X的獻身》改編自東野圭吾同名小說。(圖/取自《嫌疑人X的獻身》官方劇照)

《嫌疑人X的獻身》改編自東野圭吾同名小說，講述刑警將一樁難以偵破的河堤殺人案的最大嫌疑人鎖定在死者前妻陳婧（林心如飾）身上，卻因其不在場證明而有所保留，當唐川（王凱飾）介入案件時，卻發現陳婧鄰居是中學知交石泓（張魯一飾）；兩人多年的重逢也成為這次案件的「變因」，也讓案件的真相更加撲朔迷離，懸疑劇愛好者當天必須跟上啊！

大年初三首播電影：《雨妳再次相遇》

《雨妳再次相遇》由演員蘇志燮、孫藝珍主演。(圖/取自車庫娛樂)

改編自日本知名小說家市川拓司的韓國電影《雨妳再次相遇》，由知名演員蘇志燮、孫藝珍主演，劇情講述去世多年的妻子林秀雅(孫藝珍飾)，在某年雨季與丈夫鄭宇振(蘇志燮飾)在隧道中相遇，雖然重回人世，但卻失去所有記憶，在雨季結束後，林秀雅也面臨到再次離開家庭的危機，鄭宇振也想盡辦法讓妻子不要再度離開自己，整部電影真的是淚點滿滿！

有了這幾部電影一同陪大家過年，相信大家就算沒有安排活動也不會太無聊啦！這幾部電影都是小編親自到電影院看過，且多數人認證好看的電影，可說是毫無地雷喔！